У Баварії побудують високопродуктивний центр обробки даних для ШІ за 2 млрд євро

У провінції Нижній Альгой на півдні Німеччини з’явиться новий високопродуктивний центр обробки даних для штучного інтелекту.

2 мільярди євро. За даними телеканалу NTV, стартап Polaris планує реалізувати проєкт власним коштом, вклавши приблизно

«Кінцевий обсяг інвестицій значною мірою залежить від того, скільки клієнтів встановлять власні сервери або орендують обчислювальні потужності», — каже маркетинг-директор Polaris Марк Газивода.

Коло клієнтів поки що тримається в таємниці. Проте вже відомо про перспективу партнерства з Nvidia, яка обіцяє значні інвестиції в разі успіху діяльності стартапу.

В реалізації проєкту також сприятиме WV Energie, яка надасть системи для вітрової та сонячної генерації електроенергії та батареї для її зберігання.

Потужність AI-сервера за потреби може бути збільшено.

Для порівняння: центри обробки даних великих американських хмарних провайдерів, таких як Amazon Web Services (AWS), Google та Microsoft, зазвичай потребують 100 і більше мегават енергії.

Стартап із Бремена Polaris був заснований у 2019 році як відділення Німецького аерокосмічного центру (DLR).

До сфери його розробок входять аерокосмічні рішення. Наприклад, гіперзвуковий космоплан Aurora.

Крім того, Polaris займається будівництвом та експлуатацією центрів обробки даних ШІ. На його рахунку — спорудження великого хмарного сервера в Мюнхені, який зараз використовує компанія Deutsche Telekom для зберігання даних.

