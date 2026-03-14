У Баварії побудують високопродуктивний центр обробки даних для ШІ за 2 млрд євро

У Polaris амбітні плани, Фото: picture alliance
У провінції Нижній Альгой на півдні Німеччини з’явиться новий високопродуктивний центр обробки даних для штучного інтелекту.
За даними телеканалу NTV, стартап Polaris планує реалізувати проєкт власним коштом, вклавши приблизно 2 мільярди євро.
«Кінцевий обсяг інвестицій значною мірою залежить від того, скільки клієнтів встановлять власні сервери або орендують обчислювальні потужності», — каже маркетинг-директор Polaris Марк Газивода.
Коло клієнтів поки що тримається в таємниці. Проте вже відомо про перспективу партнерства з Nvidia, яка обіцяє значні інвестиції в разі успіху діяльності стартапу.
В реалізації проєкту також сприятиме WV Energie, яка надасть системи для вітрової та сонячної генерації електроенергії та батареї для її зберігання.
Потужність AI-сервера за потреби може бути збільшено.
AI-сервер у Баварії, Зображення створено за допомогою ШІ
Для порівняння: центри обробки даних великих американських хмарних провайдерів, таких як Amazon Web Services (AWS), Google та Microsoft, зазвичай потребують 100 і більше мегават енергії.
Довідка Finance.ua:
  • Стартап із Бремена Polaris був заснований у 2019 році як відділення Німецького аерокосмічного центру (DLR).
  • До сфери його розробок входять аерокосмічні рішення. Наприклад, гіперзвуковий космоплан Aurora.
  • Крім того, Polaris займається будівництвом та експлуатацією центрів обробки даних ШІ. На його рахунку — спорудження великого хмарного сервера в Мюнхені, який зараз використовує компанія Deutsche Telekom для зберігання даних.
Наталія Руденко
Також за темою
Також за темою
