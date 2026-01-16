Що дозволять українцям у комендантську годину

0 800 307 555
Особисті фінанси
101
На тлі масованих атак рф по енергетичній інфраструктурі в Україні змінюють правила комендантської години.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Українцям дозволять пересуватися вулицями в нічний час, але виключно з метою дістатися до Пунктів незламності.
За його словами, через удари по енергетиці в країні запроваджено режим надзвичайної ситуації, що має забезпечити чітку координацію роботи всіх служб на рівні столиці, регіонів і громад.
«На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків», — зазначив Шмигаль.
Він також окреслив перелік рішень, ухвалених спільно з урядом. Зокрема, посилюється робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та окремого штабу для електроенергетичних систем Києва і Київської області. Перші засідання обох структур уже відбулися.
Крім того, змінюються правила пересування під час комендантської години: люди зможуть вільно виходити на вулицю, зокрема вночі, щоб дістатися до Пунктів незламності.
Уряд також рекомендує НКРЕКП у максимально стислі терміни переглянути та спростити процедури підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Передбачається, що розгляд і погодження проєктів триватиме до двох днів, стільки ж часу відводиться на отримання технічних умов, обстеження та опломбування вузлів обліку.
Ухвалено рішення про перерозподіл резервного обладнання між регіонами з урахуванням потреб об’єктів життєзабезпечення. Також державним компаніям, зокрема «Укрзалізниці» та НАК «Нафтогаз», доручено терміново забезпечити закупівлю імпортної електроенергії впродовж опалювального сезону 2025/26 років в обсязі не менше 50% від загального споживання.
Водночас в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів російських окупантів. Вибито тисячі мегаватів генерації.
Як зазначив міністр, по об’єктах критичної інфраструктури росія працює всім своїм арсеналом: балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак.

Довідка Finance.ua:

  • Наразі у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у всіх прифронтових громадах. По всій країні діють обмеження як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.
  • Українські мережі автозаправних станцій фіксують суттєве зростання попиту на пальне на тлі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та тривалих відключень електроенергії.
  • У Києві вже змонтували 5 когенераційних установок із захистом другого рівня. Про це розповів, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Ідеться про загальну потужність у 66 мегаватів. Пантелеєв зазначає, що це не покриє споживання міста, але станції допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.
  • За певних умов можливі зміни в енергоситемі, які можуть вплинути на роботу енергосистеми та проходження опалювального сезону. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначає, що один із базових сценаріїв не передбачає втрати цілісності енергосистеми чи контролю над нею — проте такий варіант він вважає малоймовірним. Водночас фахівець окреслив інші можливі сценарії, які визначатимуть подальшу ситуацію в енергетиці.
