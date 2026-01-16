В Україні не залишилося електростанцій, які б не зазнали ударів рф

0 800 307 555
В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів російських окупантів. Вибито тисячі мегаватів генерації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
Як зазначив міністр, по об’єктах критичної інфраструктури Росія працює всім своїм арсеналом: балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак.
Зараз інтенсивність лише зростає, удари відбуваються щодня. В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога, наголосив Шмигаль.
«Вибито тисячі мегават генерації. Ніхто в світі ніколи не стикався з таким викликом. Попри все це, наша енергосистема залишається цілісною, диспетчери „Укренерго“ мають контроль над нею, хоча вимушені застосовувати значні обмеження на споживання», — сказав він.

Найскладніша ситуація

Наразі найтяжче в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у всіх прифронтових громадах.
По всій країні діють обмеження як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.
«Ситуація дуже складна. По окремих містах та регіонах підготовка була провалена. За ці два дні на посаді побачив, що занадто багато речей відверто пробуксовують. Зараз будемо в оперативному режимі наводити порядок, прискорювати процеси», — додав Шмигаль.
