0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іран планує стягувати мита з нафтових танкерів у Перській затоці — CNN

Енергетика
77
Іран готується запровадити «плату за безпеку» в Перській затоці для нафтових танкерів і комерційних суден, що належать країнам-союзникам Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє CNN.

Іран заявляє про контроль над Ормузькою протокою

«Іран завершує плани щодо запровадження „мита за безпеку“ в Перській затоці для нафтових танкерів та комерційних суден, що належать країнам-союзникам США», — повідомило CNN іранське джерело, обізнане зі стратегією режиму.
Джерело підтвердило, що Ормузька протока наразі закрита, попри заяви президента США Дональда Трампа, що вона відкрита.
«Ми тримаємо в руках „вентиль“ світових цін на нафту, і США ще довго доведеться чекати на наші дії, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжуватимемо боротьбу, поки Трамп не оголосить про поразку», — сказало джерело CNN.
За матеріалами:
Укрінформ
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems