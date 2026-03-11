Іран планує стягувати мита з нафтових танкерів у Перській затоці — CNN
Іран готується запровадити «плату за безпеку» в Перській затоці для нафтових танкерів і комерційних суден, що належать країнам-союзникам Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє CNN.
Іран заявляє про контроль над Ормузькою протокою
«Іран завершує плани щодо запровадження „мита за безпеку“ в Перській затоці для нафтових танкерів та комерційних суден, що належать країнам-союзникам США», — повідомило CNN іранське джерело, обізнане зі стратегією режиму.
Джерело підтвердило, що Ормузька протока наразі закрита, попри заяви президента США Дональда Трампа, що вона відкрита.
«Ми тримаємо в руках „вентиль“ світових цін на нафту, і США ще довго доведеться чекати на наші дії, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжуватимемо боротьбу, поки Трамп не оголосить про поразку», — сказало джерело CNN.
Поділитися новиною
Також за темою
Іран планує стягувати мита з нафтових танкерів у Перській затоці — CNN
Швеція створить запаси пального та продуктів через зростання побоювань щодо конфлікту
Індія викупила мільйони барелів російської нафти після дозволу США
Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ та Кувейт скоротили видобуток нафти
У ВР прокоментували прогнози щодо цін на АЗС
Акції нафтових гігантів рф зросли на тлі енергетичного шоку через Іран