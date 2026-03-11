Іран планує стягувати мита з нафтових танкерів у Перській затоці — CNN Сьогодні 00:38 — Енергетика

Іран готується запровадити «плату за безпеку» в Перській затоці для нафтових танкерів і комерційних суден, що належать країнам-союзникам Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє CNN.

Іран заявляє про контроль над Ормузькою протокою

«Іран завершує плани щодо запровадження „мита за безпеку“ в Перській затоці для нафтових танкерів та комерційних суден, що належать країнам-союзникам США», — повідомило CNN іранське джерело, обізнане зі стратегією режиму.

Джерело підтвердило, що Ормузька протока наразі закрита, попри заяви президента США Дональда Трампа, що вона відкрита.

«Ми тримаємо в руках „вентиль“ світових цін на нафту, і США ще довго доведеться чекати на наші дії, щоб контролювати ціну. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжуватимемо боротьбу, поки Трамп не оголосить про поразку», — сказало джерело CNN.

