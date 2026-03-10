0 800 307 555
укр
Акції нафтових гігантів рф зросли на тлі енергетичного шоку через Іран

Енергетика
33
Акції найбільших нафтовидобувних компаній росії підскочили до багатомісячних максимумів на московській біржі після початку американо-ізраїльської операції в Ірані, яка занурила світ у найсильніший енергетичний шок з 1970-х років.
Як пише The Moscow Times, з 27 лютого сумарна капіталізація «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нафти», «Сургутнефтегаза» і «Татнефти» збільшилася на 1,969 трильйона рублів або 25 млрд доларів.
Акції «Роснефти» за півтора тижні злетіли на 25%, що збільшило ринкову вартість компанії на 1,045 трлн рублів. «Лукойл» подорожчав на 10,2%, або 370 млрд рублів; «Газпром нафта» — на 11%, або 261 млрд рублів; «Татнефть» — на 20%, або 236 млрд рублів, а «Сургутнефтегаз» — на 7,2%, або 57 млрд рублів.
«Всього два місяці тому нафтовики РФ вимушено скорочували видобуток після того, як ціна сорту Urals впала до 40 доларів за барель, а в морі накопичилися десятки мільйонів нерозпроданих барелів. Тепер же США тимчасово дозволили продаж нафти в Індію без санкційних наслідків, вартість Urals піднялася до 70 доларів, а в індійських портах її продають вже не зі знижкою, а з премією до сорту Brent.
Це дає нафтовикам додатковий виторг на 8−10 млн доларів на добу, що безпосередньо підтримує їх грошові потоки, наводить видання оцінки аналітика Freedom Finance Global Володимира Чернова.
Зняття американських санкцій з російської нафти ніяк не вплине на проблему її дефіциту і просто подарує путіну мільярди доларів, вважає експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. За його словами, барелі з росії і так текли до Індії та Китаю, просто це було складно, повільно і дорого, а тепер стане значно простіше.
Для російських нафтових компаній, які минулого року зіткнулися з падінням прибутків у 2−3 рази, а наприкінці року і зовсім були змушені видобувати нафту у збиток на половині родовищ, те, що відбувається, означає «помітне поліпшення цінової кон’юнктури».
За прогнозом «Альфа-банку», для російського бюджету, який почав рік з двократного падіння нафтогазових доходів, ситуація також може розвернутися в кращу сторону: сировинні надходження в березні можуть досягти 800−900 млрд рублів, що більш ніж удвічі перевищує рівні січня-лютого.
За матеріалами:
УНІАН
