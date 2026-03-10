Акції нафтових гігантів рф зросли на тлі енергетичного шоку через Іран Сьогодні 04:12 — Енергетика

Акції найбільших нафтовидобувних компаній росії підскочили до багатомісячних максимумів на московській біржі після початку американо-ізраїльської операції в Ірані, яка занурила світ у найсильніший енергетичний шок з 1970-х років.

Як пише The Moscow Times , з 27 лютого сумарна капіталізація «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нафти», «Сургутнефтегаза» і «Татнефти» збільшилася на 1,969 трильйона рублів або 25 млрд доларів.

Акції «Роснефти» за півтора тижні злетіли на 25%, що збільшило ринкову вартість компанії на 1,045 трлн рублів. «Лукойл» подорожчав на 10,2%, або 370 млрд рублів; «Газпром нафта» — на 11%, або 261 млрд рублів; «Татнефть» — на 20%, або 236 млрд рублів, а «Сургутнефтегаз» — на 7,2%, або 57 млрд рублів.

«Всього два місяці тому нафтовики РФ вимушено скорочували видобуток після того, як ціна сорту Urals впала до 40 доларів за барель, а в морі накопичилися десятки мільйонів нерозпроданих барелів. Тепер же США тимчасово дозволили продаж нафти в Індію без санкційних наслідків, вартість Urals піднялася до 70 доларів, а в індійських портах її продають вже не зі знижкою, а з премією до сорту Brent.

Це дає нафтовикам додатковий виторг на 8−10 млн доларів на добу, що безпосередньо підтримує їх грошові потоки, наводить видання оцінки аналітика Freedom Finance Global Володимира Чернова.

Зняття американських санкцій з російської нафти ніяк не вплине на проблему її дефіциту і просто подарує путіну мільярди доларів, вважає експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. За його словами, барелі з росії і так текли до Індії та Китаю, просто це було складно, повільно і дорого, а тепер стане значно простіше.

Для російських нафтових компаній, які минулого року зіткнулися з падінням прибутків у 2−3 рази, а наприкінці року і зовсім були змушені видобувати нафту у збиток на половині родовищ, те, що відбувається, означає «помітне поліпшення цінової кон’юнктури».

За прогнозом «Альфа-банку», для російського бюджету, який почав рік з двократного падіння нафтогазових доходів, ситуація також може розвернутися в кращу сторону: сировинні надходження в березні можуть досягти 800−900 млрд рублів, що більш ніж удвічі перевищує рівні січня-лютого.

