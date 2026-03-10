0 800 307 555
Швеція створить запаси пального та продуктів через зростання побоювань щодо конфлікту

Енергетика
Уряд Швеції інвестує у створення запасів предметів першої необхідності, зокрема пального, продуктів харчування та генераторів енергії, на випадок криз або війни, що є ще однією ознакою зростаючої стурбованості скандинавської держави щодо поширення конфлікту в регіоні.
Про це повідомляє Bloomberg.

Фінансування для підготовки громад

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявив на пресконференції, що уряд виділяє місцевим громадам 1,4 млрд крон (150 млн дол. США) на підготовку.
Близько третини нових коштів буде витрачено на обладнання для цивільної оборони, таке як генератори, ще третина — на створення місцевих резервів предметів першої необхідності. Решта буде інвестована в інфраструктуру для забезпечення безпечних місць зустрічей місцевого керівництва у стратегічно важливих громадах, сказав він.
Цей крок є останнім прикладом зусиль Швеції щодо посилення підготовки до війни та інших криз після тривалого скорочення витрат на оборону після закінчення холодної війни.

Посилення підготовки до можливих загроз

Зазначається, що минулого тижня центральний банк Швеції порадив громадянам мати близько 110 доларів готівкою для кожного дорослого на випадок, якщо конфлікт або криза виведуть з ладу систему цифрових платежів.
Протягом останніх місяців військове керівництво Швеції посилило свої звернення до населення, заявляючи, що ця північна країна не може дозволити собі чекати на появу гострої загрози, перш ніж почати нарощувати свою стійкість.
Уряд Швеції ще у 2024 році надіслав у кожен дім брошуру з інструкціями щодо того, скільки питної води зберігати та як отримувати доступ до новин під час відключення електроенергії.
«Ця брошура інформує громадян про те, що їм слід робити, щоб не бути зайвим тягарем у разі кризи. Уряд також повинен виконувати свою частину угоди, і ми робимо це завдяки цим інвестиціям», — сказав Болін.
За матеріалами:
Укрінформ
