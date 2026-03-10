Індія викупила мільйони барелів російської нафти після дозволу США Сьогодні 21:31 — Енергетика

Індійська корпорація Reliance Industries придбала значну партію російської нафти з поставкою у березні. Обсяг закупівлі становить щонайменше 6 мільйонів барелів.

Про це пише Reuters

Рішення про збільшення імпорту з росії було прийнято після того, як стабільність поставок із Близького Сходу опинилася під загрозою через воєнні дії в Ірані.

Наразі Індія змушена шукати альтернативні маршрути, оскільки близько 40% нафти країна традиційно отримує через Ормузьку протоку.

Пожвавлення закупівель індійськими нафтопереробними заводами стало можливим завдяки рішенню Вашингтона. Минулого тижня Сполучені Штати надали Нью-Делі 30-денне звільнення від санкцій щодо вантажів, завантажених на судна станом на 5 березня.

Це дозволило Reliance та іншим гравцям ринку викупити мільйони барелів російської нафти, що застрягли в морі через юридичні обмеження.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.