Саудівська Аравія, Ірак, ОАЕ та Кувейт скоротили видобуток нафти Сьогодні 18:30 — Енергетика

Закриття Ормузької протоки спричинило різке падіння видобутку нафти

Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт зменшили сукупний видобуток нафти на 6,7 млн барелів на добу на тлі фактичного закриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Скорочення видобутку в усьому регіоні

За словами джерел, скорочення виробництва відбувається в усіх країнах Перської затоки. Це попри те, що Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати намагаються збільшити експорт нафти через альтернативні маршрути в обхід Ормузької протоки.

Зокрема, поставки саудівської нафти через Червоне море цього тижня досягли рекордного рівня.

Водночас сховища нафти по всьому регіону швидко заповнюються. За словами джерел, деякі виробники скорочують видобуток превентивно, щоб відтермінувати момент, коли доведеться повністю зупиняти виробництво.

Вплив конфлікту на енергетичний ринок

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що США та Ізраїль досягають значного прогресу у війні проти Ірану та можуть завершити конфлікт «дуже скоро», що призведе до падіння цін на нафту. Але війна триває вже 11-й день, існує терміновий тиск на повернення водного шляху до нормального стану, щоб експорт міг знову почати виходити з Перської затоки.

«Хоча ми стикалися з перебоями у минулому, це, безумовно, є найбільшою кризою, з якою зіткнулася нафтогазова промисловість регіону», — сказав головний виконавчий директор компанії Saudi Aramco Амін Насер.

Окрім видобутку на нафтових родовищах, війна в Ірані призвела до закриття нафтопереробних заводів, зупинки виробництва на найбільшому в світі заводі з виробництва скрапленого природного газу в Катарі, а також до різкого зростання світових цін на паливо та витрат на транспортування нафти.

