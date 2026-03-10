У ВР прокоментували прогнози щодо цін на АЗС

0 800 307 555
Різке подорожчання пального в Україні до 100−150 гривень за літр наразі малоймовірне, попри складну ситуацію на світовому енергетичному ринку.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
«Ні, в мене такого прогнозу немає, що буде і 100, і 150. Тут питання, бачите, коли у світі починаються такі війни, досить важко давати прогнози, чесно кажучи. Але я думаю, що все-таки ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого, я все-таки не думаю», — сказав він.
За його словами, можливість випуску стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів на ринок допоможе стабілізувати ситуацію.
«Я думаю, що будуть прийняті якісь рішення, а знов-таки є те, що я згадував, є стратегічні запаси і мінімальні запаси нафти, нафтопродуктів, їх можна на ринок якось буде випускати», — пояснив Герус.
Він також звернув увагу на роль США у стримуванні світових цін на енергоносії.
«Ми бачимо позицію Трампа, він вже робив заяви. Для нього це досить болюча історія, тому що в США, коли ростуть ціни на АЗС, це політично для нього також складна історія, і це політично, мабуть, для нього негативна історія», — зазначив нардеп.
За його словами, зростання цін на пальне впливає на інфляцію, а президент США Дональд Трамп шукатиме шляхи уникнення додаткового різкого подорожчання нафти та нафтопродуктів напередодні проміжних виборів, які відбудуться восени.
Раніше Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев сказав, щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку вже у квітні, Уряду треба провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.

За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
Payment systems