Експерт пояснив, чому Україна продає електрику при дефіциті Сьогодні 08:33 — Енергетика

Експерт пояснив, чому Україна продає електрику при дефіциті

Відновлення обмеженого експорту електроенергії з України викликало хвилю дискусій, однак вона часто ґрунтується на нерозумінні того, як працює енергосистема.

Про це пише доктор економічних наук та керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Як це працює

Баланс енергосистеми змінюється протягом доби: у певні години виробництво електроенергії може перевищувати споживання, а в інші — навпаки виникає дефіцит.

«У певні години виникає профіцит електроенергії — вдень через активну роботу сонячних станцій або вночі, коли атомна генерація працює, а споживання мінімальне. Цю електроенергію можна або змушувати не виробляти, або продати. Очевидно, що краще продати і отримати для країни валюту», — написав Прокіп.

Він пояснив, що в енергосистемі виробництво електроенергії має щосекунди відповідати споживанню, тому при профіциті логічним рішенням є експорт, тоді як у пікові вечірні години може виникати потреба в імпорті.

Водночас навіть за наявності надлишку електроенергії в системі можуть виникати локальні обмеження. Це пов’язано з пошкодженням мереж передачі та розподілу після російських атак, через що іноді складно доставити електроенергію до окремих регіонів.

на 41%. Раніше ми писали , що в лютому 2026 року Україна знову досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії -1,26 млн МВт-год. У порівнянні з січнем 2026 року, імпортовані за місяць обсяги зросли

Як свідчать дані моніторингу ExPro найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, 49%. Також, у порівнянні з січнем 2026 року, імпорт електроенергії з Угорщини зріс найбільше — на майже 54%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.