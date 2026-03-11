Найбільший виробник нафти прогнозує «катастрофу» для світової економіки Сьогодні 20:23 — Енергетика

Найбільший виробник нафти прогнозує «катастрофу» для світової економіки

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про «катастрофічні наслідки» для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Saudi Aramco шукає альтернативні маршрути експорту

Під час дзвінка щодо фінансових результатів Нассер сказав, що компанія працює над швидким нарощуванням експорту через порт Янбу на Червоному морі. Це має дозволити близько 5 млн барелів на добу виходити на світовий ринок без проходу через Ормузьку протоку.

Зазвичай Саудівська Аравія експортує близько 7 млн барелів на добу: лише невелика частина йде через Червоне море, тоді як більшість — із східного узбережжя в Перську затоку.

Однак через погрози Ірану судноплавству Ормузька протока значною мірою закрита, що відрізало більшість саудівської нафти від світового ринку.

Загалом конфлікт зачепив близько 20% світових поставок нафти: Ірак, Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати скорочують видобуток у різному обсязі, ризикуючи зіткнутися з браком місця в сховищах.

Наслідки для економіки

Нассер попередив, що конфлікт на Близькому Сході матиме «катастрофічні наслідки» для нафтового ринку, якщо триватиме довше, а також «радикально» вплине на світову економіку.

Його слова, сказані під час квартального дзвінка про результати, стали першим публічним попередженням найбільшої у світі нафтової компанії щодо триваючого конфлікту, який, за текстом, спалахнув після ударів США та Ізраїлю по Ірану на початку цього місяця.

Ці заяви перегукуються з коментарями міністра енергетики Катару минулого тижня, який попереджав, що зрив енергопостачання може «покласти економіки світу», оскільки країни затоки намагаються підкреслити для адміністрації Трампа економічні ризики.

