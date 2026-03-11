АМКУ пояснив, чому в Україні подорожчало пальне
Зростання цін на пальне в Україні відбулося із затримкою порівняно з країнами Європейського Союзу. Станом на 23 лютого подорожчання пального в ЄС уже становило 10,5%, тоді як на українських автозаправних станціях такого рівня зростання ціни досягли лише 4 березня.
Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко під час виступу у Верховній Раді.
За словами очільника АМКУ, підвищення цін на пальне почалося 28 лютого.
«27 лютого, за інформацією операторів, обсяги придбання нафтопродуктів, зокрема бензину марки А-95, зросли на 40−70%, а дизельного пального на 60−140%», — повідомив Кириленко.
Одночасно, за його словами, відбулося скорочення пропозиції від європейських постачальників. Це пояснюється необхідністю наповнення внутрішніх ринків у країнах Європейського Союзу.
«Станом на 23 лютого зростання цін у Європі вже досягло 10,5%, тоді як на українських АЗС такий рівень підвищення зафіксували лише 4 березня — приблизно через два тижні», — зазначив голова АМКУ.
Кириленко також нагадав, що після зупинки минулого року єдиного нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти на внутрішньому ринку залежать від імпорту.
Причини зростання цін
Серед основних об’єктивних факторів подорожчання пального він назвав:
- збільшення попиту;
- скорочення пропозиції;
- зростання фактичної вартості нафтопродуктів;
- підвищення вартості логістичних послуг.
Кириленко зазначив, що логістику доставки палива в Україні не порівняти з логістикою у країнах Євросоюзу.
Тим не менш, за словами Кириленка, АМКУ не виключає, що подорожчання пального на українських АЗС спричинена ще й окремими суб’єктивними чинниками.
АМКУ вивчає можливе порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін на пальне.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса писав, що різке подорожчання пального в Україні до 100−150 гривень за літр наразі малоймовірне, попри складну ситуацію на світовому енергетичному ринку.
Крім того, уряд почав реалізацію комплексу заходів для заспокоєння «шторму» на ринку пального в Україні, що виник на тлі новин про конфлікт на Близькому Сході. Одним із ключових рішень стане роль державної компанії «Укрнафта». Компанія реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою. Паралельно уряд працює з іншими операторами ринку та очікує від них відповідальної цінової політики.
