Бензин на АЗС подешевшає — що для цього роблить уряд Вчора 15:00

Паливо на АЗС

Уряд почав реалізацію комплексу заходів для заспокоєння «шторму» на ринку пального в Україні, що виник на тлі новин про конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд уже провів нараду з ключовими міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України».

«Провели координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК „Нафтогаз України“ щодо ситуації на ринку пального, що виникла у звʼязку з військовими діями на Близькому Сході», — йдеться у дописі.

Які рішення впроваджуються

Для стабілізації ринку уряд запускає комплекс заходів. Одним із ключових рішень стане роль державної компанії «Укрнафта».

«Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія „Укрнафта“ реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою», — написала прем’єрка.

За її словами, це має формувати орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.

Читайте також Зеленський розповів, як держава планує стримати цінники на АЗС

Паралельно уряд працює з іншими операторами ринку та очікує від них відповідальної цінової політики.

«Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику», — заявила Свириденко.

Посилення контролю за цінами

Уряд також доручив регуляторам уважніше стежити за ціноутворенням на ринку пального. Так, Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба мають посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку.

Окремі доручення отримали урядовці, відповідальні за енергетичний та економічний блок.

«Окремо доручила першому віце-прем'єр-міністру — міністру енергетики разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер. Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту», — зазначила очільниця уряду.

Крім внутрішніх кроків, уряд веде переговори з міжнародними партнерами.

«Також працюємо з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок».

Що цьому передувало

Останніми днями українські АЗС підвищують ціни на паливо через нестабільність на світовому ринку та логістичні складнощі. Так, ціни на нафту стрімко зростають через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки. А Україна, як відомо, залежна від імпорту нафти.

з урахуванням часового лагу. Він звертався до представників паливного ринку із закликом утриматися від підвищення цін на пальне. Проте, як наголошував голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев, стрибок цін на паливо «наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б. Він звертався до представників паливного ринку із закликом утриматися від підвищення цін на пальне.

Пізніше, як ми повідомляли , Антимонопольний комітет України розпочав перевірку мереж АЗС через різкі коливання вартості пального.

Водночас нардепка Ніна Южаніна заявила, що ціна на бензин може зрости до 150 грн за літр, якщо Антимонопольний комітет не виконуватиме своєї роботи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.