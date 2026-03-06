0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бензин на АЗС подешевшає — що для цього роблить уряд

383
Паливо на АЗС
Паливо на АЗС
Уряд почав реалізацію комплексу заходів для заспокоєння «шторму» на ринку пального в Україні, що виник на тлі новин про конфлікт на Близькому Сході.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, уряд уже провів нараду з ключовими міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України».
«Провели координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК „Нафтогаз України“ щодо ситуації на ринку пального, що виникла у звʼязку з військовими діями на Близькому Сході», — йдеться у дописі.

Які рішення впроваджуються

Для стабілізації ринку уряд запускає комплекс заходів. Одним із ключових рішень стане роль державної компанії «Укрнафта».
«Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія „Укрнафта“ реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою», — написала прем’єрка.
За її словами, це має формувати орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.
Читайте також
Паралельно уряд працює з іншими операторами ринку та очікує від них відповідальної цінової політики.
«Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику», — заявила Свириденко.

Посилення контролю за цінами

Уряд також доручив регуляторам уважніше стежити за ціноутворенням на ринку пального. Так, Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба мають посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку.
Окремі доручення отримали урядовці, відповідальні за енергетичний та економічний блок.
«Окремо доручила першому віце-прем'єр-міністру — міністру енергетики разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер. Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту», — зазначила очільниця уряду.
Читайте також
Крім внутрішніх кроків, уряд веде переговори з міжнародними партнерами.
«Також працюємо з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок».

Що цьому передувало

Останніми днями українські АЗС підвищують ціни на паливо через нестабільність на світовому ринку та логістичні складнощі. Так, ціни на нафту стрімко зростають через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки. А Україна, як відомо, залежна від імпорту нафти.
Проте, як наголошував голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев, стрибок цін на паливо «наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Він звертався до представників паливного ринку із закликом утриматися від підвищення цін на пальне.
Пізніше, як ми повідомляли, Антимонопольний комітет України розпочав перевірку мереж АЗС через різкі коливання вартості пального.
Водночас нардепка Ніна Южаніна заявила, що ціна на бензин може зрости до 150 грн за літр, якщо Антимонопольний комітет не виконуватиме своєї роботи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БензинДизельНафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems