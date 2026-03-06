Жінкам потрібно на 20% більше часу, щоб накопичити на квартиру
Щоб накопичити на власне житло, жінкам потрібно значно більше часу, ніж чоловікам. У Києві для купівлі однокімнатної квартири жінкам потрібно відкласти приблизно на 25 місячних зарплат більше, ніж чоловікам.
Різниця в зарплатах
За даними Work.ua, медіанні зарплатні очікування жінок становлять близько 24 тис. грн, тоді як у чоловіків — близько 30 тис. грн. Різниця становить приблизно 20%.
Через цей розрив жінкам доводиться накопичувати на житло довше. Наприклад, у Києві для купівлі однокімнатної квартири жінкам потрібно відкласти приблизно на 25 місячних зарплат більше, ніж чоловікам.
Якщо відкладати лише 25% доходу, різниця у часі накопичення становить близько 102 місяців, або приблизно 8,5 року.
У деяких містах різниця у часі накопичення ще більша
Найбільша різниця між чоловіками та жінками у часі накопичення на квартиру спостерігається у кількох містах України.
Зокрема:
- у Рівному жінкам потрібно накопичувати на квартиру на 42 місяці (3,5 року) довше, якщо відкладати всю зарплату;
- якщо відкладати лише 25% доходу, різниця зростає до 166 місяців — майже 14 років.
Подібна ситуація спостерігається і в інших містах:
- у Вінниці — на 143 місяці (майже 12 років) довше;
- у Черкасах — на 131 місяць (майже 11 років) довше, якщо відкладати чверть доходу.
Найбільший розрив у сфері сервісу та продажів
У Києві серед 10 найпопулярніших професій найбільший розрив у часі накопичення на квартиру спостерігається у сфері сервісу та продажів.
Наприклад:
- кухар/ка — якщо рахувати повними доходами, чоловікам потрібно близько 77 зарплат (6,4 року доходу), жінкам — 102 зарплати (8,5 року). Тобто жінкам потрібно відкласти приблизно на 25 зарплат більше;
- менеджер/ка з продажу — ситуація подібна: жінкам потрібно приблизно на 25 зарплат більше, ніж чоловікам;
- касир/ка — жінкам потрібно накопичити приблизно на 21 зарплату більше, ніж чоловікам.
Якщо ж відкладати лише 25% доходу, різниця у часі накопичення стає значно більшою. Наприклад, у тих самих професіях вона може перевищувати 6−8 років.
У деяких професіях різниця мінімальна
У деяких професіях гендерний розрив майже відсутній або навіть незначно на користь жінок. Втім, такі випадки поодинокі, і різниця тут значно менша, ніж у професіях, де жінкам доводиться накопичувати на житло довше.
Наприклад:
- бухгалтер/ка — жінки накопичують на квартиру швидше: приблизно 7,3 року проти 8,5 року у чоловіків, тобто на 1,2 року швидше;
- водій/ка — час накопичення однаковий для чоловіків і жінок — близько 6,4 року;
- комплектувальник/ця — жінкам потрібно близько 9,5 року, чоловікам 8,5 року, тобто жінкам приблизно на 1 рік довше.
