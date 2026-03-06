0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких галузях зарплати зростають найшвидше — дані НБУ

Особисті фінанси
326
Тенденції, що сформувалися на ринку праці у 2025 році, продовжилися і на початку цього року
Тенденції, що сформувалися на ринку праці у 2025 році, продовжилися і на початку цього року
У січні-лютому 2026 року в Україні зберігалася тенденція до зростання пропозиції праці, однак у деяких галузях дефіцит працівників залишався суттєвим. Водночас зростання державних видатків на оплату праці та пенсій підтримувало зростання зарплат.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за березень 2026 року.

Дефіцит працівників

За даними платформи Work.ua, тенденції, що сформувалися на ринку праці у 2025 році, продовжилися і на початку цього року. У лютому пропозиція праці зростала значно швидше, ніж попит: кількість нових резюме збільшилася на 30% у річному вимірі, тоді як кількість вакансій — лише на 3%.
Попри загальне зростання пропозиції праці, в окремих видах економічної діяльності нестача працівників залишається значною.
Зокрема, попит на працівників робітничих спеціальностей (найбільша категорія за кількістю вакансій) у лютому зріс на 15% у річному вимірі. Водночас у деяких інших професійних категоріях спостерігалося зниження попиту на персонал.
У лютому пропозиція праці зростала значно швидше, ніж попит
У лютому пропозиція праці зростала значно швидше, ніж попит, bank.gov.ua

Реальні доходи населення продовжують зростати

Реальні доходи населення зростали на тлі сповільнення інфляції та збільшення видатків на оплату праці і пенсій.
Підвищення доходів забезпечили, зокрема, збільшення бюджетних витрат, пов’язаних із зарплатами у сферах освіти та охорони здоров’я, зростання мінімальної заробітної плати та збільшення середнього розміру пенсії.
Із 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8647 грн, що на 8,1% більше, ніж раніше.
Зменшення браку працівників зумовило поступове сповільнення зростання номінальних зарплат упродовж 2025 року. Водночас за рахунок суттєвішого уповільнення інфляції реальні зарплати пришвидшили зростання наприкінці 2025 року та в січні 2026 року.
Реальні доходи населення зростали на тлі сповільнення інфляції
Реальні доходи населення зростали на тлі сповільнення інфляції, bank.gov.ua

Темпи зростання зарплат відрізняються залежно від галузі

За даними Державної служби статистики України, у січні зростання номінальної середньої заробітної плати сповільнилося до 21,7% у річному вимірі порівняно з 25,5% у січні 2025 року.
Водночас через зниження інфляції темпи зростання реальної заробітної плати прискорилися до 13,3% у річному вимірі проти 11,2% роком раніше.
Найвищі темпи номінального річного зростання зарплат зафіксовано у сфері готелів і ресторанів — 32,4%, у сільському господарстві — 30%, а також в освіті — 29,7%.
Найнижчі показники зростання спостерігалися у сфері надання інших послуг — 12,7%, у сфері мистецтва — 13,8% та у державному управлінні — 14,5%.
У НБУ зазначають, що значні темпи підвищення зарплат і надалі зумовлені високою конкуренцією за працівників.
Темпи підвищення зарплат зумовлені високою конкуренцією за працівників
Темпи підвищення зарплат зумовлені високою конкуренцією за працівників, bank.gov.ua
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Персональні фінансиЗарплатаРинок праціРоботаНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems