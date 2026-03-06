У яких галузях зарплати зростають найшвидше — дані НБУ Вчора 12:03 — Особисті фінанси

Тенденції, що сформувалися на ринку праці у 2025 році, продовжилися і на початку цього року

У січні-лютому 2026 року в Україні зберігалася тенденція до зростання пропозиції праці, однак у деяких галузях дефіцит працівників залишався суттєвим. Водночас зростання державних видатків на оплату праці та пенсій підтримувало зростання зарплат.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за березень 2026 року.

Дефіцит працівників

За даними платформи Work.ua, тенденції, що сформувалися на ринку праці у 2025 році, продовжилися і на початку цього року. У лютому пропозиція праці зростала значно швидше, ніж попит: кількість нових резюме збільшилася на 30% у річному вимірі, тоді як кількість вакансій — лише на 3%.

Попри загальне зростання пропозиції праці, в окремих видах економічної діяльності нестача працівників залишається значною.

Зокрема, попит на працівників робітничих спеціальностей (найбільша категорія за кількістю вакансій) у лютому зріс на 15% у річному вимірі. Водночас у деяких інших професійних категоріях спостерігалося зниження попиту на персонал.

У лютому пропозиція праці зростала значно швидше, ніж попит, bank.gov.ua

Реальні доходи населення продовжують зростати

Реальні доходи населення зростали на тлі сповільнення інфляції та збільшення видатків на оплату праці і пенсій.

Підвищення доходів забезпечили, зокрема, збільшення бюджетних витрат, пов’язаних із зарплатами у сферах освіти та охорони здоров’я, зростання мінімальної заробітної плати та збільшення середнього розміру пенсії.

Із 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8647 грн, що на 8,1% більше, ніж раніше.

Зменшення браку працівників зумовило поступове сповільнення зростання номінальних зарплат упродовж 2025 року. Водночас за рахунок суттєвішого уповільнення інфляції реальні зарплати пришвидшили зростання наприкінці 2025 року та в січні 2026 року.

Реальні доходи населення зростали на тлі сповільнення інфляції, bank.gov.ua

Темпи зростання зарплат відрізняються залежно від галузі

За даними Державної служби статистики України, у січні зростання номінальної середньої заробітної плати сповільнилося до 21,7% у річному вимірі порівняно з 25,5% у січні 2025 року.

Водночас через зниження інфляції темпи зростання реальної заробітної плати прискорилися до 13,3% у річному вимірі проти 11,2% роком раніше.

Найвищі темпи номінального річного зростання зарплат зафіксовано у сфері готелів і ресторанів — 32,4%, у сільському господарстві — 30%, а також в освіті — 29,7%.

Найнижчі показники зростання спостерігалися у сфері надання інших послуг — 12,7%, у сфері мистецтва — 13,8% та у державному управлінні — 14,5%.

У НБУ зазначають, що значні темпи підвищення зарплат і надалі зумовлені високою конкуренцією за працівників.

Темпи підвищення зарплат зумовлені високою конкуренцією за працівників, bank.gov.ua

