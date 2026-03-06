Як онлайн-магазини дурять українців — найпопулярніші схеми
Онлайн-покупки давно стали частиною повсякденного життя. Водночас активність покупців у інтернеті приваблює і шахраїв, які використовують різні схеми, щоб виманити гроші або банківські дані. Із посиланням на Кіберполіцію України нагадуємо про правила безпечного онлайн-шопінгу.
Фейкові інтернет-магазини та сторінки в соцмережах
Одна з найпоширеніших схем — підроблені інтернет-магазини або сторінки в соцмережах. Шахраї створюють профілі з фотографіями товарів, копіюють контент інших продавців, додають вигадані відгуки та пропонують «знижки лише сьогодні».
Після повної або часткової передоплати продавець зникає, а покупець так і не отримує товар. Часто такі сторінки працюють лише кілька тижнів — після цього їх видаляють і створюють нові під іншою назвою.
Насторожити мають такі ознаки:
- сторінка створена нещодавно;
- мало публікацій і коментарів;
- продавець наполягає лише на передоплаті;
- відсутні контактні дані або умови повернення.
Фішингові сайти під виглядом доставки
Під час покупок через популярні платформи з оголошеннями шахраї часто надсилають посилання на «оформлення доставки» або «безпечну угоду».
Такі сторінки копіюють дизайн відомих сервісів, але насправді є фішинговими. Вводячи на них дані банківської картки, людина фактично передає їх зловмисникам.
Іноді шахраї пишуть, що вже «оплатили доставку», і просять лише підтвердити отримання грошей, ввівши реквізити картки. У результаті кошти можуть бути списані з рахунку.
Передоплата без гарантій
Ще одна поширена схема — вимога повної передоплати на картку фізичної особи без будь-яких гарантій.
Щоб створити видимість надійності, покупцеві можуть надіслати фото «накладної» або «чека», зроблені в графічному редакторі.
Також варто насторожитися, якщо:
- ціна товару значно нижча, ніж у інших продавців;
- продавець просить надіслати гроші на особисту картку;
- покупця просять повідомити коди з SMS від банку або сервісів входу.
Як не натрапити на шахраїв
Щоб убезпечити себе під час онлайн-покупок, варто дотримуватися кількох простих правил:
- перевіряти дату створення сторінки продавця та відгуки клієнтів;
- звертати увагу на наявність контактів і умов повернення;
- не переходити за сумнівними посиланнями;
- не вводити дані картки на незнайомих сайтах;
- для оплати обирати післяплату або сервіси із захистом покупця.
Уважність під час онлайн-шопінгу допоможе уникнути шахрайства і зберегти не лише гроші, а й гарний настрій від покупок.
Раніше ми повідомляли, що від 1 березня 2026 року покупці зможуть отримувати до 15% Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів.
