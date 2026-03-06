Попри складну зиму, з України виїхало менше осіб, ніж минулого року Вчора 15:40 — Особисті фінанси

У січні 2026 року з країни виїхало на 28 тис. громадян більше, ніж в’їхало

Попри складну зиму, у січні 2026 року з України виїхало менше громадян, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за березень 2026 року.

19% українців не планують повертатися навіть після завершення воєнних дій

За даними ООН, станом на 19 лютого 2026 року за межами України перебували 5,9 млн українських мігрантів.

Статистика Державної прикордонної служби свідчить, що у січні 2026 року з країни виїхало на 28 тис. громадян більше, ніж в’їхало.

Для порівняння, у січні 2025 року різниця між кількістю тих, хто виїхав і в’їхав, становила 40 тис. осіб. Дані ООН також підтверджують менше зростання кількості мігрантів.

Мігранти поступово адаптуються за кордоном

Результати п’ятої хвилі опитування українських мігрантів, оприлюднені Центром економічної стратегії, свідчать про подальшу адаптацію українців у країнах перебування.

Зокрема, опитані зазначають покращення знання місцевої мови, зростання рівня зайнятості та підвищення доходів, які вже є співставними з тими, що вони мали на момент виїзду з України.

Такі чинники впливають на наміри щодо повернення. За даними опитування, частка тих, хто точно не планує повертатися до України, зросла до 17%.

Ще 19% опитаних зазначили, що скоріше не планують повертатися навіть після завершення воєнних дій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дослідження Центру економічної стратегії писав , що станом на кінець 2025 року за кордоном перебувають 5,6 млн українців, з яких 4,3 млн — в західних країнах. Після дозволу на вільний перетин кордону для чоловіків віком 18−22 роки, з серпня по листопад 2025 року Україну покинуло на 96 тис. більше представників цієї групи, ніж повернулося. Кожен сьомий юнак цієї вікової категорії зараз перебуває за кордоном.

