0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попри складну зиму, з України виїхало менше осіб, ніж минулого року

Особисті фінанси
252
У січні 2026 року з країни виїхало на 28 тис. громадян більше, ніж в’їхало
У січні 2026 року з країни виїхало на 28 тис. громадян більше, ніж в’їхало
Попри складну зиму, у січні 2026 року з України виїхало менше громадян, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за березень 2026 року.
19% українців не планують повертатися навіть після завершення воєнних дій
19% українців не планують повертатися навіть після завершення воєнних дій, bank.gov.ua
За даними ООН, станом на 19 лютого 2026 року за межами України перебували 5,9 млн українських мігрантів.
Статистика Державної прикордонної служби свідчить, що у січні 2026 року з країни виїхало на 28 тис. громадян більше, ніж в’їхало.
Для порівняння, у січні 2025 року різниця між кількістю тих, хто виїхав і в’їхав, становила 40 тис. осіб. Дані ООН також підтверджують менше зростання кількості мігрантів.

Мігранти поступово адаптуються за кордоном

Результати п’ятої хвилі опитування українських мігрантів, оприлюднені Центром економічної стратегії, свідчать про подальшу адаптацію українців у країнах перебування.
Зокрема, опитані зазначають покращення знання місцевої мови, зростання рівня зайнятості та підвищення доходів, які вже є співставними з тими, що вони мали на момент виїзду з України.
Такі чинники впливають на наміри щодо повернення. За даними опитування, частка тих, хто точно не планує повертатися до України, зросла до 17%.
Ще 19% опитаних зазначили, що скоріше не планують повертатися навіть після завершення воєнних дій.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дослідження Центру економічної стратегії писав, що станом на кінець 2025 року за кордоном перебувають 5,6 млн українців, з яких 4,3 млн — в західних країнах. Після дозволу на вільний перетин кордону для чоловіків віком 18−22 роки, з серпня по листопад 2025 року Україну покинуло на 96 тис. більше представників цієї групи, ніж повернулося. Кожен сьомий юнак цієї вікової категорії зараз перебуває за кордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУМіграціяМігранти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems