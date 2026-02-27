0 800 307 555
укр
Повернення біженців додому: кожен сьомий юнак — за кордоном (інфографіка)

Станом на кінець 2025 року за кордоном перебувають 5,6 млн українців, з яких 4,3 млн — в західних країнах.
Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії «Українські біженці після чотирьох років за кордоном».

Де знаходять прихисток

Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині.
Найбільша кількість українських біженців зараз проживають у Німеччині (23%) та Польщі (19,5%).
Німеччину дещо частіше обирає молодь до 35 років. Тут живе 28% біженців до 35 років та 20% біженців, яким 35 років чи більше.
Польща привабливіша для біженців віком 35−49 років: тут живе 24% цієї вікової групи. Для порівняння, лише 15% біженців до 35 років та 18% біженців старших 49 років живуть в цій країні.
Хто виїхав

Більшість тих, хто виїхав, — це жінки (40% від загальної кількості) та діти (31%). Частка чоловіків старше 18 років становить 29%.
Аналітики зазначають, що після дозволу на вільний перетин кордону для чоловіків віком 18−22 роки, з серпня по листопад 2025 року Україну покинуло на 96 тис. більше представників цієї групи, ніж повернулося. Кожен сьомий юнак цієї вікової категорії зараз перебуває за кордоном.
Понад третина (37%) родин біженців зараз живуть з дітьми до 18 років. У 2025 році повні родини з дітьми виїжджали дещо активніше — 25% проти 17% у 2022−2024.

Більше половини біженців — зі сходу та півдня

Більшість біженців до виїзду за кордон жили в Києві і Київської області (24%), а також у східних та південних областях України (52%).
З міст виїждали частіше, ніж з сіл. Тільки кожен десятий український біженець виїхав з села. 64% біженців проживали у великих містах та обласних центрах: 20% в Києві, 11% в Харкові, 7% в Дніпрі, 6% в Одесі.
Освіта та робота

Згідно з дослідженням, українські біженці — це здебільшого високоосвічені люди з середнім і вищим за середній рівнем достатку в минулому.
71% мають диплом бакалавра або вище, і така ж частка була працевлаштована в Україні до війни.
Наразі 1,7 млн дорослих українців уже успішно інтегрувалися в ринки праці західних країн.

Плани повернутися

Що стосується планів повернутися в Україну, найменш схильними до повернення є чоловіки, молодь та люди з високим рівнем доходу за кордоном. Наявність дітей також часто стає якорем, що тримає сім’ю в безпеці та стабільності західних освітніх систем.
  • Близько 43% біженців мають наміри повертатися в Україну,
  • 36% не планують/скоріше не планують.
Серед охочих повернутися до України майже 80% готові повертатися лише після остаточного завершення війни з підписанням документа, який дозволить відновити польоти цивільної авіації над Україною.
Раніше писали, українці, які перебувають в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, загалом роблять позитивний внесок у ринки праці й економіку держав-членів і не є тягарем для соціальних систем. Про це заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон.
Наприклад, українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП. Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих.
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Мігранти
