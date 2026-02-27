Повернення біженців додому: кожен сьомий юнак — за кордоном (інфографіка) Сьогодні 12:04

Повернення біженців додому

Станом на кінець 2025 року за кордоном перебувають 5,6 млн українців, з яких 4,3 млн — в західних країнах.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії «Українські біженці після чотирьох років за кордоном».

Де знаходять прихисток

Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині.

Найбільша кількість українських біженців зараз проживають у Німеччині (23%) та Польщі (19,5%).

Німеччину дещо частіше обирає молодь до 35 років. Тут живе 28% біженців до 35 років та 20% біженців, яким 35 років чи більше.

Польща привабливіша для біженців віком 35−49 років: тут живе 24% цієї вікової групи. Для порівняння, лише 15% біженців до 35 років та 18% біженців старших 49 років живуть в цій країні.

Хто виїхав

Більшість тих, хто виїхав, — це жінки (40% від загальної кількості) та діти (31%). Частка чоловіків старше 18 років становить 29%.

Аналітики зазначають, що після дозволу на вільний перетин кордону для чоловіків віком 18−22 роки, з серпня по листопад 2025 року Україну покинуло на 96 тис. більше представників цієї групи, ніж повернулося. Кожен сьомий юнак цієї вікової категорії зараз перебуває за кордоном.

Читайте також У ЄС оцінили економічний внесок українських біженців

Понад третина (37%) родин біженців зараз живуть з дітьми до 18 років. У 2025 році повні родини з дітьми виїжджали дещо активніше — 25% проти 17% у 2022−2024.

Більше половини біженців — зі сходу та півдня

Більшість біженців до виїзду за кордон жили в Києві і Київської області (24%), а також у східних та південних областях України (52%).

З міст виїждали частіше, ніж з сіл. Тільки кожен десятий український біженець виїхав з села. 64% біженців проживали у великих містах та обласних центрах: 20% в Києві, 11% в Харкові, 7% в Дніпрі, 6% в Одесі.

Освіта та робота

Згідно з дослідженням, українські біженці — це здебільшого високоосвічені люди з середнім і вищим за середній рівнем достатку в минулому.

71% мають диплом бакалавра або вище, і така ж частка була працевлаштована в Україні до війни.

Наразі 1,7 млн дорослих українців уже успішно інтегрувалися в ринки праці західних країн.

Плани повернутися

Що стосується планів повернутися в Україну, найменш схильними до повернення є чоловіки, молодь та люди з високим рівнем доходу за кордоном. Наявність дітей також часто стає якорем, що тримає сім’ю в безпеці та стабільності західних освітніх систем.

Близько 43% біженців мають наміри повертатися в Україну,

36% не планують/скоріше не планують.

Серед охочих повернутися до України майже 80% готові повертатися лише після остаточного завершення війни з підписанням документа, який дозволить відновити польоти цивільної авіації над Україною.

позитивний внесок у ринки праці й економіку держав-членів і не є тягарем для соціальних систем. Про це заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон. Раніше писали , українці, які перебувають в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, загалом роблятьі не є тягарем для соціальних систем.Про це заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон.

Це майже витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих. Наприклад, українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП.Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали40,3 млрд злотих.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.