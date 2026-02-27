«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети: для чого це
На одному з терміналів «Укрпошти» розпочався тест-драйв екзоскелетів.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
«На нашому терміналі „Київ-Лівий“ (це той самий гігант на 14 000 квадратів, що відкрився у 2024-му) розпочався тест-драйв екзоскелетів. Зараз це моделі X PRO та X Carbon від Hypershell (від Robotics Distribution)», — написав він.
Для чого вони
З його слів, міцна спина потрібна для того, щоб своєчасно і швидко сортувати та доставляти ваші посилки. Тому, щоб зробити роботу наших працівників якомога комфортнішою, Укрпошта постійно тестує нові технології.
За його словами, основна перевага екзоскелетів — вони легкі (всього 2 кг), але при цьому забирають на себе аж 30% навантаження.
«Поки що, наступні кілька місяців ми будемо аналізувати результати тестування та збирати відгуки команди. Якщо такий апгрейд допоможе нашим фахівцям менше втомлюватися та почуватися краще, то в подальшому ми масштабуємо цей досвід на інші сортувальні центри країни», — зазначив Смілянський.
Раніше ми писали, що Ігор Смілянський останніми тижнями завоював статус чи не найпомітнішого українського топменеджера у соціальних мережах та стрічках новин національних медіа. Утім, справжню ціну керівника визначають не вподобайки чи коментарі, а конкретні результати та виконані обіцянки.
Finance.ua вирішив проаналізувати заяви Ігоря Смілянського і перевірити, чи підкріплюються його слова реальними діями у цій статті:
Смілянський майже 10 років очолює «Укрпошту»: ключові заяви, обіцянки, результати
Поділитися новиною
Також за темою
Навіщо в Україні відкривається польський банк
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети: для чого це
Як купити товар в розсрочку: що пропонують банки
Польський держбанк вийде на ринок України: Рада ратифікувала угоду
Apple почне випускати Mac Mini в Техасі
«Укрпошта Банк»: Смілянський розповів, коли зможуть запустити нову фінустанову