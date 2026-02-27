Навіщо в Україні відкривається польський банк Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

Навіщо в Україні відкривається польський банк

Вчора Верховна Рада України ухвалила закон (законопроєкт № 0363) про ратифікацію Угоди між урядами України та Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.

Для чого це

«Ратифікація угоди створить правові підстави для діяльності BGK та дозволить банку надавати уряду України, державним і приватним установам фінансову та технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проектів, зокрема Ukraine Facility», — заявив заступник міністра економіки України Єгор Перелигін.

За його словами, така допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів.

Проекти будуть визначатися у співпраці між урядами України, Польщі та BGK.

Документ дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інституції та банки розвитку, що працюють в Україні.

Відтепер BGK зможе:

створювати представництва в Україні;

наймати персонал з українським, польським чи іншим громадянством;

проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії, здійснювати будь-яку іншу діяльність.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Банк крайового господарства — це польський державний банк зі штаб-квартирою у Варшаві, єдиний банк у Польщі, який належить уряду.

Він заснований ще у 1924 році для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування й регіонального розвитку.

