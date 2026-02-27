0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Навіщо в Україні відкривається польський банк

Фондовий ринок
58
Навіщо в Україні відкривається польський банк
Навіщо в Україні відкривається польський банк
Вчора Верховна Рада України ухвалила закон (законопроєкт № 0363) про ратифікацію Угоди між урядами України та Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.

Для чого це

«Ратифікація угоди створить правові підстави для діяльності BGK та дозволить банку надавати уряду України, державним і приватним установам фінансову та технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проектів, зокрема Ukraine Facility», — заявив заступник міністра економіки України Єгор Перелигін.
За його словами, така допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів.
Проекти будуть визначатися у співпраці між урядами України, Польщі та BGK.
Документ дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інституції та банки розвитку, що працюють в Україні.

Відтепер BGK зможе:

  • створювати представництва в Україні;
  • наймати персонал з українським, польським чи іншим громадянством;
  • проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії, здійснювати будь-яку іншу діяльність.

Bank Gospodarstwa Krajowego

  • Банк крайового господарства — це польський державний банк зі штаб-квартирою у Варшаві, єдиний банк у Польщі, який належить уряду.
  • Він заснований ще у 1924 році для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування й регіонального розвитку.
За матеріалами:
РБК-Україна
Центробанки світу
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems