«Укрпошта Банк»: Смілянський розповів, коли зможуть запустити нову фінустанову

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

Укрпошта продовжує працювати над отриманням банківської ліцензії для запуску «Укрпошта Банку» попри те, що Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Можливі варіанти запуску банку

За словами Смілянського, компанія розглядає кілька варіантів створення банку: передача «Укрпошті» вже існуючого банку або отримання окремої банківської ліцензії.

«Але в нас є певні питання до регулятора, який поки не бачить Укрпошта Банк», — додав Смілянський.

За його оцінкою, після отримання дозволу запуск банку може відбутися протягом двох-трьох місяців.

Смілянський наголосив, що компанія вже має підготуватися до наступної зими та зробити так, щоб фінансові послуги були доступні по всій території країни.

Що відомо про ПІН Банк

19 лютого 2026 року Національний банк відніс ПІН Банк до категорії неплатоспроможних.

Раніше банк став державним за рішенням Вищого антикорупційного суду України відповідно до законодавства про санкції та був переданий Міністерству розвитку громад та територій.

Підставою для рішення НБУ стало невиконання банком письмової вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення після віднесення установи до категорії проблемних.

Фінансові показники Укрпошти

У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні», який дає змогу створити «Укрпошта Банк».

У четвертому кварталі 2025 року «Укрпошта» отримала чистий прибуток 257,9 млн грн, що на 69,2% перевершило показник аналогічного періоду 2024 року за рахунок додаткового доходу від продажу майна підприємства, який становив 168 млн грн.

Національний поштовий оператор збільшив у четвертому кварталі виторг на 10,7 млн грн проти відповідного періоду 2024 року — до 3 млрд 601,6 млн грн.

Ігор Смілянський в інтерв’ю РБК-Україна раніше заявляв , що «Укрпошта» фінансово спроможна утворити власний банк, проте вона забере частину клієнтів від державних Ощадбанку та ПриватБанку, що і зумовлює конфлікт поштового оператора із регулятором банківського сектору — Національним банком.

