Перша велика компанія у США звернулася до суду з вимогою повернути сплачені мита

Компанія FedEx попросила суд зобов'язати США повернути кошти разом з відсотками

Міжнародний перевізник FedEx звернувся до суду з вимогою повернути сплачені компанією мита після того, як минулого тижня Верховний суд США визнав їх незаконними.

Про це він повідомив на своєму сайті у понеділок, 23 лютого.

Повне відшкодування

«Хоча Верховний суд не розглядав питання відшкодування, FedEx вжила необхідних заходів для захисту своїх прав як імпортера, офіційно зареєстрованого в митних органах, щоб домагатися повернення сплачених мит від Митної та прикордонної служби США. На цей момент ані регулятори, ані суди не визначили жодної процедури повернення коштів», — йдеться в повідомленні.

У позові не вказана точна сума компенсації, на яку претендує FedEx, але зазначається, що вона вимагає «повного відшкодування» усіх грошей, сплачених нею як мита, запроваджені на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Компанія попросила суд зобов’язати США повернути кошти разом з відсотками, нарахованими згідно з законом.

Поштовхом для звернення в суд стало рішення Верховного суду США, ухвалене в п’ятницю, 21 лютого. Однак майже одразу Трамп заявив, що запровадить 10% глобальне мито, яке невдовзі підвищив до 15%. Крім того, президент підтвердив збереження чинних мит у рамках Розділів 301 і 232 та доручив своєму торговельному представнику запустити нові розслідування за прискореною процедурою. Усе це залишило торгових партнерів США у стані повної невизначеності.

