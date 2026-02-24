НБУ оновлює вимоги до значимих фінансових компаній — встановлено дедлайн Сьогодні 09:48 — Фондовий ринок

Голова Національного банку України Андрій Пишний

Значимі фінансові компанії повинні до 1 липня 2026 року привести свою діяльність у відповідність до нових регуляторних вимог. Йдеться про початок нового етапу трансформації сегмента небанківських фінансових установ.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Ми переходимо до активної роботи із сегментом, щоб якісно оновити його та зробити прозорим, ефективним, конкурентоспроможним та інвестиційно привабливим. Власне, фінансові компанії мають пройти таку ж саму трансформацію, як свого часу банківський та страховий сектори», — заявив Пишний.

Стан ринку після «спліту»

За словами голови НБУ, ринок фінансових компаній поступово відновлюється. Його учасники визначаються зі своїми бізнес-моделями, що природно веде до звуження переліку послуг і фокусування на життєздатних сегментах. Компанії розвивають нові напрями, зокрема, за підтримки держави та міжнародних партнерів.

Певне очищення ринку вже відбулося з моменту ухвалення спліту. Із 2020 року скорочення сектору становило 778 установ. І зараз у ньому працює 407 учасників.

«Частина учасників залишила ринок добровільно, але були й ті, кому ми анулювали ліцензії. Адже в багатьох таких випадках йшлося не про надання фінансових послуг, а про певні зловживання. Це неприйнятно, зокрема, неприйнятна участь у схемах щодо ухилення від сплати податків чи допомога в цьому іншим компаніям. Ми будемо жорстко реагувати на подібну діяльність», — заявив Пишний.

52 компанії отримали статус значимих

Наразі 52 фінансові компанії отримали статус значимих.

Усі вони відповідають кільком критеріям:

мають частку активів понад 1% від загального обсягу ринку;

мають високий або дуже високий рівень ризику порушення прав споживачів;

є учасниками в реалізації державних програм та відповідальними особами великих фінансових груп.

Дорожня карта та нові вимоги

НБУ вже провів першу установчу зустріч із представниками значимих фінансових компаній. Регулятор окреслив перелік кроків, які необхідно виконати до встановленого дедлайну.

«Ця дорожня карта має кілька напрямів роботи для фінансових компаній — від надання стратегічних планів та кадрового аудиту до надання даних про структуру власності та приведення її у відповідність до вимог НБУ. Компанії повинні також здійснити обов’язкову самооцінку ризиків та прозвітувати про неї. Загалом ми маємо чіткий дедлайн — 1 липня 2026 року — коли всі значимі фінансові компанії зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог», — розповів очільник НБУ.

Ще моменти, на які звернув увагу Пишний, — це потреба в якісному оновленні системи захисту прав споживачів та необхідність уже зараз брати до уваги впровадження принципів фінансової інклюзії.

«Я також розраховую, що ринок консолідуватиме зусилля та об’єднається в сильні суб’єктні профільні асоціації, які дійсно представлятимуть позицію ринку. Так наша комунікація та співпраця будуть набагато ефективнішими», — підсумував він.

