Toyota впровадила гуманоїдних роботів Digit

Канадський виробничий підрозділ компанії Toyota став використовувати під час створення позашляховиків RAV4 людиноподібних роботів Digit.

Про це повідомляє TechCrunch.

У компанії вважають, що це рішення дозволить покращити умови праці співробітників та підвищити ефективність виробничих потужностей.

Ці роботи створені компанією Agility Robotics, яка була заснована у 2015 році. Digit призначені для роботи у промислових умовах без участі людини. На виробництві Toyota вони вивантажуватимуть коробки з автозапчастинами з автоматизованого складського навантажувача.

Agility також розробляє робота, який зможе працювати поряд із людьми. Існуючі роботи вважаються недостатньо надійними для автономної роботи поруч із людиною.

Роботів Digit також використовують такі логістичні компанії, як GXO, Schaeffler та Amazon. Крім того, виробник створив хмарне програмне забезпечення для управління парком роботів.

