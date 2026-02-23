«Укрпошта» продає будівлі у Львові — деталі
АТ «Укрпошта» оголосило про продаж майнового комплексу, розташованого безпосередньо біля головного залізничного вокзалу Львова. Аукціон відбудеться вже на початку березня.
Як повідомляє «Prozorro.Продажі», прийом заявок від потенційних інвесторів уже розпочато на платформі.
Об’єкт виставлено з початковою вартістю 56,8 мільйона гривень.
Що входить
Нерухомість за адресою м. Львів, площа Двірцева, 1, де досі діє відділення «Укрпошти» № 23.
Комплекс включає основну чотириповерхову будівлю та низку допоміжних одноповерхових споруд. Загальна площа всіх приміщень становить 5642,4 м².
Наразі більшість будівель перебувають у закинутому стані та потребують реконструкції або перепрофілювання.
Умови оренди
Комплекс розташований на земельній ділянці площею 1,56 га, яка перебуває у комунальній власності міста. Річна орендна плата становить понад 536 тис.
Вигідне розташування поруч із транспортним хабом робить цей лот привабливим для створення логістичного центру, готелю або офісного простору. Торги призначено на 6 березня.
