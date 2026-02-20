Дешевша модель Cybertruck: що показала Tesla Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

Компанія представила дешевший варіант Cybertruck у США та знизила ціну на свою найдорожчу модель Cyberbeast, оскільки виробник електромобілів намагається знайти покупців для своїх пікапів.

Про це пише reuters.

Ціна

Tesla встановила ціну на нову модель з двома двигунами та повним приводом у 59 990 доларів, що робить її «найдоступнішим» Cybertruck компанії на сьогодні, і знизила ціну Cyberbeast з 114 990 до 99 990 доларів.

Зі зниженням ціни Tesla, схоже, припиняє випуск свого «пакету Luxe» для моделі, який включав контрольоване повністю автономне керування та безкоштовний доступ до мережі зарядних станцій Supercharger.

