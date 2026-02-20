0 800 307 555
Фондовий ринок
26
Дешевша модель Cybertruck: що показала Tesla
Компанія представила дешевший варіант Cybertruck у США та знизила ціну на свою найдорожчу модель Cyberbeast, оскільки виробник електромобілів намагається знайти покупців для своїх пікапів.
Про це пише reuters.

Ціна

Tesla встановила ціну на нову модель з двома двигунами та повним приводом у 59 990 доларів, що робить її «найдоступнішим» Cybertruck компанії на сьогодні, і знизила ціну Cyberbeast з 114 990 до 99 990 доларів.
Зі зниженням ціни Tesla, схоже, припиняє випуск свого «пакету Luxe» для моделі, який включав контрольоване повністю автономне керування та безкоштовний доступ до мережі зарядних станцій Supercharger.
Раніше компанія Ілона Маска Tesla оголосила про запуск ШI-асистента Grok у своїх автомобілях у Європі.
Розгортання почнеться у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії, Франції, Португалії та Іспанії. Надалі список країн розширюватиметься.
За матеріалами:
Finance.ua
Tesla
