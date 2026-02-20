Дешевша модель Cybertruck: що показала Tesla
Компанія представила дешевший варіант Cybertruck у США та знизила ціну на свою найдорожчу модель Cyberbeast, оскільки виробник електромобілів намагається знайти покупців для своїх пікапів.
Про це пише reuters.
Ціна
Tesla встановила ціну на нову модель з двома двигунами та повним приводом у 59 990 доларів, що робить її «найдоступнішим» Cybertruck компанії на сьогодні, і знизила ціну Cyberbeast з 114 990 до 99 990 доларів.
Зі зниженням ціни Tesla, схоже, припиняє випуск свого «пакету Luxe» для моделі, який включав контрольоване повністю автономне керування та безкоштовний доступ до мережі зарядних станцій Supercharger.
Раніше компанія Ілона Маска Tesla оголосила про запуск ШI-асистента Grok у своїх автомобілях у Європі.
Розгортання почнеться у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії, Франції, Португалії та Іспанії. Надалі список країн розширюватиметься.
Поділитися новиною
Також за темою
Дешевша модель Cybertruck: що показала Tesla
Amazon обігнав Walmart і став найбільшою компанією світу за доходом
ПУМБ серед перших банків, хто зміг запустити єЧек у мобільному застосунку
В «Новій пошті» стався збій
ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію у PINbank та «Мотор-Банк»
Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України (перелік)