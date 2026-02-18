Tesla запустила ШІ-асистента для автомобілів у Європі Сьогодні 02:51 — Технології&Авто

Grok працюватиме в автоматичному режимі на автомобілях Tesla у Європі

Компанія Ілона Маска Tesla оголосила про запуск ШI-асистента Grok у своїх автомобілях у Європі.

Про це компанія повідомила в X.

Розгортання почнеться у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії, Франції, Португалії та Іспанії. Надалі список країн розширюватиметься.

Grok працює в автоматичному режимі та дає змогу водіям отримувати відповіді на запитання з урахуванням даних у реальному часі, а також керувати навігацією без потреби торкатися сенсорного екрана.

На яких Tesla з’явився ШІ-асистент

Наразі асистент доступний у бета-версії.

Він підтримується на автомобілях Model S, Model 3, Model X, Model Y та Cybertruck за умови, що авто має:

процесор AMD;

програмне забезпечення версії 2025.26 або новішої;

активоване Premium Connectivity або підключення до Wi-Fi.

Активувати Grok можна через меню App Launcher або натиснувши й утримуючи кнопку мікрофона на кермі.

Функціонал Grok

Асистент дозволяє:

відповідати на запитання різного рівня складності;

додавати й змінювати маршрути;

шукати об’єкти та локації;

керувати навігацією голосом (для версії ПЗ 2025.44.25 або новішої).

Користувачі можуть обрати голос і стиль спілкування асистента — від більш офіційного до неформального.

У Tesla зазначають, що окрема реєстрація чи підписка для користування Grok поки не потрібні. Обробкою запитів займається компанія xAI, а самі розмови для Tesla залишаються анонімними.

Раніше ми повідомляли , що Tesla оголосила про швидкий запуск асистента Grok в автомобілях на ринках Європи, Близького Сходу та Африки.

ain За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.