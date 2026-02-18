0 800 307 555
укр
Tesla запустила ШІ-асистента для автомобілів у Європі

Технології&Авто
21
Grok працюватиме в автоматичному режимі на автомобілях Tesla у Європі
Компанія Ілона Маска Tesla оголосила про запуск ШI-асистента Grok у своїх автомобілях у Європі.
Про це компанія повідомила в X.
Розгортання почнеться у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії, Франції, Португалії та Іспанії. Надалі список країн розширюватиметься.
Grok працює в автоматичному режимі та дає змогу водіям отримувати відповіді на запитання з урахуванням даних у реальному часі, а також керувати навігацією без потреби торкатися сенсорного екрана.

На яких Tesla з’явився ШІ-асистент

Наразі асистент доступний у бета-версії.
Він підтримується на автомобілях Model S, Model 3, Model X, Model Y та Cybertruck за умови, що авто має:
  • процесор AMD;
  • програмне забезпечення версії 2025.26 або новішої;
  • активоване Premium Connectivity або підключення до Wi-Fi.
Активувати Grok можна через меню App Launcher або натиснувши й утримуючи кнопку мікрофона на кермі.

Функціонал Grok

Асистент дозволяє:
  • відповідати на запитання різного рівня складності;
  • додавати й змінювати маршрути;
  • шукати об’єкти та локації;
  • керувати навігацією голосом (для версії ПЗ 2025.44.25 або новішої).
Користувачі можуть обрати голос і стиль спілкування асистента — від більш офіційного до неформального.
У Tesla зазначають, що окрема реєстрація чи підписка для користування Grok поки не потрібні. Обробкою запитів займається компанія xAI, а самі розмови для Tesla залишаються анонімними.
Раніше ми повідомляли, що Tesla оголосила про швидкий запуск асистента Grok в автомобілях на ринках Європи, Близького Сходу та Африки.
Авто
Payment systems