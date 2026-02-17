Sony може відкласти PlayStation 6 до 2029 року через дефіцит пам’яті
Чинний дефіцит чипів пам’яті, спричинений штучним інтелектом, може призвести до того, що Sony відкладе реліз PlayStation 6 аж у 2028 році або пізніше.
Про це йдеться у звіті Bloomberg.
За словами джерел, знайомих зі справою, Sony тепер розглядає можливість випустити нове покоління консолей у 2028 або навіть у 2029 році. Як йдеться у звіті, це може стати серйозною перешкодою у ретельно спланованій стратегії підтримки залучення користувачів між поколіннями PlayStation.
Вплив дефіциту пам’яті на інших виробників
Крім того, дефіцит пам’яті має вплив і на інших виробників ігрового обладнання, зокрема Nintendo. Згідно зі заявами анонімних джерел, компанія розглядає можливість підвищення ціни Switch 2 у 2026 році.
Представники Sony та Nintendo не відповіли на запити про коментарі.
