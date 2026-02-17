0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Sony може відкласти PlayStation 6 до 2029 року через дефіцит пам’яті

Технології&Авто
27
Sony розглядає можливість випустити нове покоління консолей у 2028 або навіть у 2029 році
Sony розглядає можливість випустити нове покоління консолей у 2028 або навіть у 2029 році
Чинний дефіцит чипів пам’яті, спричинений штучним інтелектом, може призвести до того, що Sony відкладе реліз PlayStation 6 аж у 2028 році або пізніше.
Про це йдеться у звіті Bloomberg.
За словами джерел, знайомих зі справою, Sony тепер розглядає можливість випустити нове покоління консолей у 2028 або навіть у 2029 році. Як йдеться у звіті, це може стати серйозною перешкодою у ретельно спланованій стратегії підтримки залучення користувачів між поколіннями PlayStation.

Вплив дефіциту пам’яті на інших виробників

Крім того, дефіцит пам’яті має вплив і на інших виробників ігрового обладнання, зокрема Nintendo. Згідно зі заявами анонімних джерел, компанія розглядає можливість підвищення ціни Switch 2 у 2026 році.
Представники Sony та Nintendo не відповіли на запити про коментарі.
За матеріалами:
mezha.media
Технології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems