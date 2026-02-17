У мережу злили рендери бюджетного iPhone 17e (характеристики) 17.02.2026, 00:27 — Технології&Авто

Нова модель iPhone отримає виріз Dynamic Island замість «чубчика»

У мережі опублікували якісні рендери iPhone 17e, які демонструють смартфон з усіх ракурсів.

За попередньою інформацією, Apple може представити новинку вже цього місяця — попри чутки минулого року про можливе згортання лінійки через слабкі продажі.

Dynamic Island замість «чубчика»

Згідно з рендерами, iPhone 17e отримає виріз Dynamic Island, який раніше був доступний лише у дорожчих моделях. Це означає, що компанія поступово уніфікує дизайн усієї лінійки.

Сам дисплей, схоже, залишиться без суттєвих змін: 6,1 дюйма та частота оновлення 60 Гц.

Покращені камери

Фронтальна камера отримає апгрейд — її роздільна здатність зросте з 12 до 18 Мп. Також вона підтримуватиме функцію Centre Stage, яка автоматично утримує користувача в центрі кадру під час відеодзвінків.

Основна камера залишиться одинарною — на 48 Мп. Водночас завдяки новому процесору очікується покращення якості фото та обробки зображень.

Новий чип і MagSafe вперше в цій серії

Смартфон працюватиме на спрощеній версії чипа A19 та матиме 8 ГБ оперативної пам’яті.

Серед інших змін — фірмовий модем C1X і підтримка MagSafe. Для бюджетної лінійки (раніше SE) це буде перша поява магнітної системи для заряджання та аксесуарів.

Ціна і кольори

Очікується, що базова версія iPhone 17e коштуватиме 599 доларів — на рівні попередньої моделі.

Ймовірно, новинка буде доступна у трьох кольорах: чорному, білому та лавандовому.

