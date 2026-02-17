0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У мережу злили рендери бюджетного iPhone 17e (характеристики)

Технології&Авто
55
Нова модель iPhone отримає виріз Dynamic Island замість «чубчика»
Нова модель iPhone отримає виріз Dynamic Island замість «чубчика»
У мережі опублікували якісні рендери iPhone 17e, які демонструють смартфон з усіх ракурсів.
За попередньою інформацією, Apple може представити новинку вже цього місяця — попри чутки минулого року про можливе згортання лінійки через слабкі продажі.

Dynamic Island замість «чубчика»

Згідно з рендерами, iPhone 17e отримає виріз Dynamic Island, який раніше був доступний лише у дорожчих моделях. Це означає, що компанія поступово уніфікує дизайн усієї лінійки.
Читайте також
Сам дисплей, схоже, залишиться без суттєвих змін: 6,1 дюйма та частота оновлення 60 Гц.

Покращені камери

Фронтальна камера отримає апгрейд — її роздільна здатність зросте з 12 до 18 Мп. Також вона підтримуватиме функцію Centre Stage, яка автоматично утримує користувача в центрі кадру під час відеодзвінків.
Основна камера залишиться одинарною — на 48 Мп. Водночас завдяки новому процесору очікується покращення якості фото та обробки зображень.
У мережу злили рендери бюджетного iPhone 17e (характеристики)

Новий чип і MagSafe вперше в цій серії

Смартфон працюватиме на спрощеній версії чипа A19 та матиме 8 ГБ оперативної пам’яті.
Серед інших змін — фірмовий модем C1X і підтримка MagSafe. Для бюджетної лінійки (раніше SE) це буде перша поява магнітної системи для заряджання та аксесуарів.

Ціна і кольори

Очікується, що базова версія iPhone 17e коштуватиме 599 доларів — на рівні попередньої моделі.
Ймовірно, новинка буде доступна у трьох кольорах: чорному, білому та лавандовому.
За матеріалами:
ITsider.
AppleiPhone
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems