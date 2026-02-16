Honda змінює плани розвитку Сьогодні 06:38 — Технології&Авто

Honda вже четвертий квартал поспіль зазнає операційних збитків через електромобілі

Японський автовиробник Honda переглядає свою стратегію розвитку електромобілів після серії фінансових втрат. За останні чотири квартали операційні збитки компанії в цьому сегменті сягнули близько 1,71 млрд доларів.

Якою була стратегія Honda

Кілька років тому Honda розробила стратегію подальшого розвитку з урахуванням упору на електромобілі. Так, ще на початку 2024 року японська марка анонсувала розробку нового покоління електромобілів так званої нульової серії (0 Series).

У 2025-му виробник показав прототипи двох перших моделей, ці ролі виконали середньорозмірний кросовер Honda 0 SUV і великий Honda 0 Saloon, який являє собою своєрідну суміш суперкара, мінівена і шутінг-брейка.

Очікувалося, що виробництво серійних «електричок» на базі цих прототипів розпочнеться у 2026 році на заводі Honda EV Hub, розташованому у штаті Огайо (США).

Загалом у «зелене» сімейство, згідно з планами Honda, мали увійти сім моделей: крім Honda 0 SUV і Honda 0 Saloon компанія анонсувала кросовер початкового рівня, великий трирядний SUV, компактний кросовер, маленький кросовер і компактний седан.

Збитки через електромобільний напрям

Тепер компанія, зважаючи на все, збирається переглянути всю свою нинішню стратегію. Honda вже четвертий квартал поспіль зазнає операційних збитків через електромобілі. Як підрахували в компанії, сума склала 1,71 млрд доларів.

Коментуючи ці фінансові результати, виконавчий віце-президент Honda Норія Кайхара визнав, що компанії необхідно провести фундаментальний перегляд стратегії, щоб відновити конкурентоспроможність.

У Honda в 2024 році заявляли, що планують продавати до двох мільйонів електромобілів на рік до 2030-го. Однак попит на «зелені» машини виявився не таким інтенсивним, як розраховували виробники.

Відомо, що після перегляду нинішньої стратегії виробник представить оновлений план виведення на світовий ринок новинок брендів. Поки що в компанії відзначили лише, що повністю електричний спортивний кросовер Acura RSX та серійний Honda 0 SUV, як і раніше, готуються до дебюту наприкінці 2026 року.

