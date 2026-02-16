0 800 307 555
Honda змінює плани розвитку

Honda вже четвертий квартал поспіль зазнає операційних збитків через електромобілі
Японський автовиробник Honda переглядає свою стратегію розвитку електромобілів після серії фінансових втрат. За останні чотири квартали операційні збитки компанії в цьому сегменті сягнули близько 1,71 млрд доларів.
Про це повідомляє Automotive News із посиланням на представників компанії.

Якою була стратегія Honda

Кілька років тому Honda розробила стратегію подальшого розвитку з урахуванням упору на електромобілі. Так, ще на початку 2024 року японська марка анонсувала розробку нового покоління електромобілів так званої нульової серії (0 Series).
У 2025-му виробник показав прототипи двох перших моделей, ці ролі виконали середньорозмірний кросовер Honda 0 SUV і великий Honda 0 Saloon, який являє собою своєрідну суміш суперкара, мінівена і шутінг-брейка.
Очікувалося, що виробництво серійних «електричок» на базі цих прототипів розпочнеться у 2026 році на заводі Honda EV Hub, розташованому у штаті Огайо (США).
Загалом у «зелене» сімейство, згідно з планами Honda, мали увійти сім моделей: крім Honda 0 SUV і Honda 0 Saloon компанія анонсувала кросовер початкового рівня, великий трирядний SUV, компактний кросовер, маленький кросовер і компактний седан.

Збитки через електромобільний напрям

Тепер компанія, зважаючи на все, збирається переглянути всю свою нинішню стратегію. Honda вже четвертий квартал поспіль зазнає операційних збитків через електромобілі. Як підрахували в компанії, сума склала 1,71 млрд доларів.
Коментуючи ці фінансові результати, виконавчий віце-президент Honda Норія Кайхара визнав, що компанії необхідно провести фундаментальний перегляд стратегії, щоб відновити конкурентоспроможність.
У Honda в 2024 році заявляли, що планують продавати до двох мільйонів електромобілів на рік до 2030-го. Однак попит на «зелені» машини виявився не таким інтенсивним, як розраховували виробники.
Відомо, що після перегляду нинішньої стратегії виробник представить оновлений план виведення на світовий ринок новинок брендів. Поки що в компанії відзначили лише, що повністю електричний спортивний кросовер Acura RSX та серійний Honda 0 SUV, як і раніше, готуються до дебюту наприкінці 2026 року.
За матеріалами:
Autogeek
