Тарифи Трампа обвалили прибутки: Honda втрачає мільярди через ще одну причину

Фондовий ринок
14
Операційний прибуток Honda за третій квартал впав на 61,4% через уповільнення попиту на електромобілі та тарифи Трампа
Компанія Honda Motor Co. приєдналася до низки світових автовиробників, які попередили про втрату прибутків. Це результат дороговартісних наслідків уповільнення попиту на електромобілі та тиск тарифів Трампа.
Honda Motor заявила, що її операційний прибуток за третій квартал впав на 61,4%, що стало четвертим поспіль зниженням у річному обчисленні, пише Reuters.
Другий за величиною автовиробник Японії після Toyota Motor повідомив про операційний прибуток у розмірі 153,4 мільярди єн (987,07 мільйонів ​​доларів) за цей період, що нижче середнього прогнозу в 174,5 мільярди єн. Серед перешкод:
  • уповільнення зростання ринку електромобілів;
  • протекціоністська торговельна політика, зокрема тарифи Трампа;
  • підвищені ризики ланцюга поставок;
  • загострення глобальної конкуренції.
Одноразові витрати, пов’язані з електромобілями, включаючи збитки та знецінення автомобілів, проданих у США, та списання активів розвитку, коштували Honda 1,7 мільярда доларів. Крім того, компанія зазнала збитків у розмірі близько мільярда доларів від імпортних мит США.

Які проблеми в інших автовиробників

Великі автовиробники попереджають про «зиму» для електромобілів, оскільки основні ринки, такі як США, скасовують політику підтримки, залишаючи галузь у скрутному становищі, пише Bloomberg.
Stellantis цього місяця заявила, що стягує понад 22 мільярди євро зборів, головним чином пов’язаних зі зміною курсу своєї стратегії щодо електромобілів. Ford Motor Co. оголосила про збори у розмірі 19,5 мільярда доларів від капітального ремонту.
