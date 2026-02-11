0 800 307 555
Sony остаточно йде з ринку Blu-ray плеєрів

Фондовий ринок
13
Японська компанія Sony Corporation оголосила в понеділок, 9 лютого, про своє рішення вийти з ринку Blu-ray плеєрів, оскільки широка доступність стримінгових сервісів збила попит на їхній товар.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
Останні доставки Blu-ray плеєрів від Sony розпочнуться в цьому місяці.
Зазначається, що дочірня компанія Sony Group вже припинила виробництво Blu-ray плеєрів та припинила виробництво дисків для самих плеєрів в лютому минулого року.
Японський гігант електроніки випустив перший у світі Blu-ray плеєр ще у 2003 році, і цей формат «виграв війну» проти HD DVD від Toshiba Corp. та NEC Corp., оскільки він підтримував відео вищої якості для фільмів та телебачення.
Проте попит на ці товари неухильно знижувався зі зростанням популярності стримінгових відеосервісів, таких як Netflix та TVer, стримінгового сервісу, що спільно керується японськими телевізійними мережами.
За даними Японської асоціації електроніки та інформаційних технологій, внутрішні поставки Blu-ray плеєрів досягли піку в 6,39 мільйона одиниць у 2011 році, але у 2025 році склали менш як 10% від цього показника (620 000 одиниць).
За матеріалами:
Укрінформ
