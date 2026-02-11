0 800 307 555
Wizz Air розширює «бізнес-клас» — деталі

11
Wizz Air розширює WIZZ Class
Wizz Air розширює WIZZ Class
Wizz Air розширює WIZZ Class по всій своїй мережі після випробувального періоду на шести базах та високого попиту з боку пасажирів, які шукають додаткового комфорту без преміальних тарифів.
Про це йдеться в повідомленні компанії.

Повне впровадження розпочалося з 9 лютого, що зробить послугу доступною на маршрутах, де вона ще не пропонувалася.
Клас WIZZ спочатку був запроваджений на окремих рейсах до/з Будапешта, Бухареста Отопень, Варшави, Лондона Лутон, Лондона Гатвік та Рима Ф’юмічіно.
У WIZZ Class пасажири можуть скористатися зарезервованим вільним середнім місцем у першому ряду (1B та 1E), що забезпечує додатковий особистий простір та комфортніші умови для відпочинку або роботи.
Оскільки перший ряд також пропонує додатковий простір для ніг, послуга підвищує комфорт, зберігаючи при цьому ефективне однокласове планування салону Wizz Air.

WIZZ Class можна придбати як додаткову послугу під час бронювання при виборі пакетів Smart або Plus, які вже включають пріоритетну посадку та ручну поклажу вагою 10 кг.
Окрім заброньованого середнього місця, клієнти WIZZ Class отримують безкоштовний безалкогольний напій та закуску.
Нагадаємо, Wizz Air та Міжнародний аеропорт Клуж-Напока (Румунія) оголосили про два нові напрямки на літній сезон 2026 року.
