0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ШІ сприяє розвитку світових венчурних інвестицій

Фондовий ринок
7
2025 рік став третім за обсягом глобальних венчурних інвестицій
2025 рік став третім за обсягом глобальних венчурних інвестицій
Світові інвестиції венчурного капіталу зросли з 125,6 млрд доларів США у III кварталі 2025 року до 138,1 млрд доларів США у IV кварталі 2025 року та знаходяться п’ятий квартал поспіль на високому рівні.
Загалом 2025 рік став третім за обсягом глобальних венчурних інвестицій за всю історію за даними дослідження Venture Pulse за IV квартал 2025 року.
За підсумками року США зафіксували другий найвищий результат інвестицій за всю історію, Європа утримала впевнені позиції, Азія опустилася до найнижчого рівня за десятиліття.

Штучний інтелект сприяє розвитку світових венчурних інвестицій

ШІ зберіг домінування у 2025 році, залучивши рекордні обсяги. У IV кварталі вісім американських AI-компаній залучили понад 1 млрд доларів США: серед них Anthropic, Project Prometheus, Databricks, Anysphere, Reflection AI, Polymarket, Lambda, Crusoe.
За межами США також спостерігалась активність:
  • Firmus Technologies (Австралія) отримав 541 млн доларів США;
  • Didi Autonomous Driving (Китай) — 281 млн доларів США;
  • Mujin (Японія) — 235 млн доларів США;
  • у Європі — Brevo (Франція) — 578 млн доларів США;
  • Black Forest Labs (Німеччина) — 300 млн доларів США;
  • Synthesia (Велика Британія) — 200 млн доларів США.
Аналітики зазначають, що інвестори стають вибірковішими, спрямовуючи капітал до ШІ-лідерів із захищеними бізнес-моделями, зокрема в інфраструктуру ШІ та дата-центри, невеликі мовні моделі, роботизацію та спеціалізовані вертикальні додатки.
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
За матеріалами:
Finance.ua
ШІІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems