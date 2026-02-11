ШІ сприяє розвитку світових венчурних інвестицій Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

2025 рік став третім за обсягом глобальних венчурних інвестицій

Світові інвестиції венчурного капіталу зросли з 125,6 млрд доларів США у III кварталі 2025 року до 138,1 млрд доларів США у IV кварталі 2025 року та знаходяться п’ятий квартал поспіль на високому рівні.

Загалом 2025 рік став третім за обсягом глобальних венчурних інвестицій за всю історію за даними дослідження Venture Pulse за IV квартал 2025 року.

За підсумками року США зафіксували другий найвищий результат інвестицій за всю історію, Європа утримала впевнені позиції, Азія опустилася до найнижчого рівня за десятиліття.

Штучний інтелект сприяє розвитку світових венчурних інвестицій

ШІ зберіг домінування у 2025 році, залучивши рекордні обсяги. У IV кварталі вісім американських AI-компаній залучили понад 1 млрд доларів США: серед них Anthropic, Project Prometheus, Databricks, Anysphere, Reflection AI, Polymarket, Lambda, Crusoe.

За межами США також спостерігалась активність:

Firmus Technologies (Австралія) отримав 541 млн доларів США;

Didi Autonomous Driving (Китай) — 281 млн доларів США;

Mujin (Японія) — 235 млн доларів США;

у Європі — Brevo (Франція) — 578 млн доларів США;

Black Forest Labs (Німеччина) — 300 млн доларів США;

Synthesia (Велика Британія) — 200 млн доларів США.

Аналітики зазначають, що інвестори стають вибірковішими, спрямовуючи капітал до ШІ-лідерів із захищеними бізнес-моделями, зокрема в інфраструктуру ШІ та дата-центри, невеликі мовні моделі, роботизацію та спеціалізовані вертикальні додатки.

