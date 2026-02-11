0 800 307 555
укр
У 2026 році очікується стійкий рівень інвестицій

Фондовий ринок
25
У першому кварталі 2026 року очікується стійкий рівень інвестицій за рахунок поліпшення макроумов і зростання впевненості інвесторів.
Про це йдеться в аналітиці kpmg.
ШІ залишиться головним драйвером нарівні з оборонними технологіями, квантовими обчисленнями та прикладними технологіями.
Динаміка IPO на ринках Гонконгу, Індії та США стане критичним фактором обсягів угод протягом 2026 року.
У Сполучених Штатах більш сприятливе регуляторне середовище, перспектива подальшого зниження процентних ставок та поступове поліпшення умов для IPO та M&A, як очікується, сприятимуть підтримці активної венчурної діяльності, при цьому штучний інтелект і надалі залишатиметься основним напрямком інвестиційних потоків.
У Канаді на початку року очікується відносно стабільна венчурна діяльність, а в другій половині 2026 року можливе її зростання у зв’язку з відновленням ринків виходу.
У Латинській Америці інвестори, ймовірно, залишатимуться вибірковими, віддаючи перевагу меншій кількості більших інвестицій у більш усталені компанії.
В Європі та Азії інвестори, як очікується, залишатимуться дисциплінованими, концентруючи капітал на високоякісних можливостях з чіткими основними показниками та масштабованими бізнес-моделями.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
