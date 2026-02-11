Скільки «Київстару» коштувала купівля сервісу Tabletki.ua Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Сервіс Tabletki.ua працюватиме в межах цифрової екосистеми «Київстару»

«Київстар» закрив угоду з придбання сервісу з бронювання та пошуку ліків Tabletki.ua — купівля коштувала компанії $160 млн.

Про це повідомляє компанія VEON, якій належить «Київстар». Заявку на придбання сервісу АМКУ схвалив наприкінці січня, а угоду закрили 10 лютого.

«Узгоджена винагорода у розмірі 160 мільйонів доларів США відповідає коефіцієнту ціни до прибутку за період до вирахування відсотків та амортизації 8,0X», — пояснили у VEON.

Що відомо про сервіс Tabletki.ua

Tabletki.ua співпрацює з понад 14 000 аптек по всій Україні. У період з вересня 2024 по вересень 2025 року вартість замовлень через сервіс сягнула 57,3 мільярда гривень, а чистий прибуток компанії склав 20 мільйонів доларів.

Тепер сервіс Tabletki.ua працюватиме в межах цифрової екосистеми «Київстару», до якої вже входять Uklon та Helsi.

Нагадаємо, що «Київстар» подавав три заявки на купівлю сервісу. Першу в листопаді 2024 року, другу в лютому 2025 року. Першу заявку АМКУ повернув, бо вона не відповідала вимогам Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання. Ще одну заявку АМКУ отримав 7 липня 2025 року.

