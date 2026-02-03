Wizz Air продає дешеві квитки: термін та рейси Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Бюджетний угорський перевізник Wizz Air та Міжнародний аеропорт Клуж-Напока (Румунія) оголошують сьогодні про два нові напрямки на літній сезон 2026 року.

Які напрямки

Мальта та Дубровник.

Вартість квитків

1300 грн, а квитки вже доступні на Ціна починається від 129 румунських леїв —, а квитки вже доступні на сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ.

Коли будуть літати

Починаючи з 22 травня Wizz Air розширить свою пропозицію, запустивши сполучення з Мальтою, яке виконуватиметься двічі на тиждень, щопонеділка та щоп’ятниці.

23 травня стануть доступні нові рейси до Дубровника, щовівторка та щосуботи.

«Після того, як я мала можливість літати деякими з наших найновіших маршрутів з Клуж-Напоки, відкритих наприкінці 2025 року, я щиро рада бачити, як Wizz Air розпочинає черговий етап розширення на літній сезон. Неймовірно приємно спостерігати, як Румунія стає все більш пов’язаною з такими чудовими місцями для відпочинку, як Мальта та Дубровник», — сказала Іоана Сегете, бортпровідниця з Клуж-Напоки та амбасадорка бренду WIZZ у Румунії.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо з початку своєї діяльності в Румунії у 2006 році, Wizz Air постійно збільшувала свої інвестиції в країну, визнаючи її ключовим ринком.

Наразі авіакомпанія пропонує 238 маршрутів з 14 румунських аеропортів, що з’єднують пасажирів з 83 напрямками у 27 країнах. За останні 19 років у Румунії Wizz Air створила дев’ять операційних баз і наразі має понад 1600 співробітників.

