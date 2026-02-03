Wizz Air продає дешеві квитки: термін та рейси
Бюджетний угорський перевізник Wizz Air та Міжнародний аеропорт Клуж-Напока (Румунія) оголошують сьогодні про два нові напрямки на літній сезон 2026 року.
Про це йдеться на сайті Wizz Air.
Які напрямки
Мальта та Дубровник.
Вартість квитків
Ціна починається від 129 румунських леїв — 1300 грн, а квитки вже доступні на сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ.
Коли будуть літати
Починаючи з 22 травня Wizz Air розширить свою пропозицію, запустивши сполучення з Мальтою, яке виконуватиметься двічі на тиждень, щопонеділка та щоп’ятниці.
23 травня стануть доступні нові рейси до Дубровника, щовівторка та щосуботи.
«Після того, як я мала можливість літати деякими з наших найновіших маршрутів з Клуж-Напоки, відкритих наприкінці 2025 року, я щиро рада бачити, як Wizz Air розпочинає черговий етап розширення на літній сезон. Неймовірно приємно спостерігати, як Румунія стає все більш пов’язаною з такими чудовими місцями для відпочинку, як Мальта та Дубровник», — сказала Іоана Сегете, бортпровідниця з Клуж-Напоки та амбасадорка бренду WIZZ у Румунії.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо з початку своєї діяльності в Румунії у 2006 році, Wizz Air постійно збільшувала свої інвестиції в країну, визнаючи її ключовим ринком.
- Наразі авіакомпанія пропонує 238 маршрутів з 14 румунських аеропортів, що з’єднують пасажирів з 83 напрямками у 27 країнах. За останні 19 років у Румунії Wizz Air створила дев’ять операційних баз і наразі має понад 1600 співробітників.
