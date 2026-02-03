Припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів — ПФУ прокоментував інформацію, що шириться в ЗМІ Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Пенсіонери мали до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію.

Інформація, яка поширюється в окремих медіа та соцмережах про нібито припинення пенсійних виплат для 1,3 мільйона пенсіонерів, не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Умови отримання пенсії у 2026 році

Щоб отримувати пенсійні та страхові виплати у 2026 році, пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), мали до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію.

Також одержувачі виплат з ТОТ або ті, хто виїхав із цих територій, повинні були повідомити Пенсійний фонд України про відсутність виплат від країни-агресора.

Ті, хто виконав ці умови, продовжують отримувати виплати.

Станом на 1 січня 2026 року 337 тис. пенсіонерів не пройшли ідентифікацію та/або не повідомили про відсутність виплат від рф. Ці особи не були включені до виплатних документів січня.

Частині з них, з урахуванням їх ідентифікації чи наданого підтвердження про неотримання виплат на ТОТ, вже проведено виплату у січні, а для понад 48 тисяч пенсіонерів виплату буде забезпечено у лютому, в тому числі з доплатою за січень.

Фізична ідентифікація

Фізична ідентифікація — це стандартна практика встановлення особи одержувача виплат компетентним органом. У мирний час вона проходить непомітно, проте війна внесла зміни. Мета нових правил — упевнитися, що пенсію отримує саме той пенсіонер, кому вона належить.

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) фізична ідентифікація не є нововведенням: необхідно мати актуальну довідку ВПО та проходити ідентифікацію кожні шість місяців.

Читайте також Як поновити пенсію після непроходження фізичної ідентифікації

Тепер правила змінились: періодичність ідентифікації — один раз на рік і не для ВПО, а для тих, хто проживає на ТОТ чи тимчасово проживає за кордоном.

Часу для виконання цих умов було достатньо. Активне звернення за ідентифікацією почалося лише з жовтня 2025 року, коли кількість заяв на відеоідентифікацію зросла в 3−5 разів.

Окремі одержувачі, на жаль, почали з’ясовувати свою ситуацію тільки після зупинення виплат.

Читайте також Скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера — пояснює Пенсійний фонд

«Окреме питання — чи всі пенсіонери ВПО мали проходити ідентифікацію? Звичайно, ні. Питання із січня 2026 року щодо продовження виплат за умови проходження ідентифікації виникли лише щодо тих людей, хто не змінив місце одержання пенсії, і у пенсійних справах залишилась адреса проживання на ТОТ. Лише пенсіонер обирає адресу, яку зазначає як місце свого фактичного проживання та яка є місцем отримання пенсії», — зазначили в ПФУ.

Інформування пенсіонерів

У серпні 2025 року Пенсійний фонд сформував перелік отримувачів із адресою на ТОТ та повідомив їх через особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг про необхідність пройти фізичну ідентифікацію.

У 2025 році 407,6 тис. осіб успішно пройшли відеоідентифікацію, майже 100 тис. через «Дія.Підпис».

Читайте також Які документи потрібні пенсіонеру для відеоідентифікації

Також 546,8 тис. одержувачів повідомили про неотримання виплат від рф.

В період 2025 року та січня 2026 року органи Пенсійного фонду України отримали повідомлення про неодержання пенсії від органів рф від 546,8 тисяч осіб.

Як поновити виплату

Щоб відновити пенсію, потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Є кілька способів пройти фізичну ідентифікацію, щоб відновити виплати:

онлайн через «Дія.Підпис» — це можна зробити як на вебпорталі електронних послуг, так і в мобільному застосунку «Пенсійний фонд»;

також є можливість записатись та пройти відеоідентифікацію в Пенсійному фонді України. Для цього потрібно мати доступ до інтернету та один з популярних месенджерів;



якщо пенсіонер в Україні перебуває на підконтрольній території та має можливість відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України, це теж дозволить поновити виплату.



Повідомити про неотримання виплат від рф також можна у кілька способів:

найпростіше онлайн — зайти в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України та поставити відповідну позначку. Таке повідомлення пенсіонер може надати як відповідь на питання при проведенні відеоідентифікації;

можна прийти у будь-яке відділення Фонду та подати відповідну заяву, у якій зазначити інформацію про неотримання виплат від рф. Із-за кордону таке повідомлення можна надіслати поштою.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.