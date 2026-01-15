Як поновити пенсію після непроходження фізичної ідентифікації Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Як поновити пенсію після непроходження фізичної ідентифікації

У разі якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення.

Про це нагадує Пенсійний фонд Донецької області.

Що потрібно зробити для поновлення

Для відновлення виплат необхідно виконати дві умови:

пройти фізичну ідентифікацію;

подати заяву про поновлення виплати.



Як подати заяву

Подати заяву про поновлення виплати можна кількома способами:

онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України, якщо особу отримувача встановлено в режимі відеоконференцзв’язку;

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України;



поштою — для осіб, які перебувають за кордоном.



Громадяни, які проживають за межами України, можуть подати заяву поштою до органу Пенсійного фонду України. До заяви необхідно додати документ, що підтверджує факт, що особа є живою, оформлений через дипломатичну установу України, а також інші документи, передбачені пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299.

З якої дати поновлюють виплату

Пенсійний фонд України поновлює виплату пенсії або страхових виплат з дня їх припинення, якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом одного року з дати зупинення виплат.

Для мешканців тимчасово окупованих територій, а також осіб, які виїхали з таких територій, виплата пенсії та страхових виплат здійснюється лише за умови неотримання пенсійних або страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Читайте також Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що тривалість сеансу відеоідентифікації пенсіонерів у середньому становить близько 20 хвилин. Зазвичай цього часу достатньо для підтвердження особи отримувача виплат.

Під час сеансу працівник фонду перевіряє документи та ставить пенсіонеру запитання, що стосуються його особистих даних, трудової діяльності та інших відомостей, необхідних для встановлення особи.

Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати паспорт громадянина України або ID картку. Під час сеансу відеоконференції потрібно показати документ уповноваженому працівнику Пенсійного фонду України та зачитати його реквізити. Йдеться про серію, номер, дату видачі паспорта та найменування органу, який його видав.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.