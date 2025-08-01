Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном

Особисті фінанси
161
Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном
Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном
Кабінет Міністрів удосконалив порядок ідентифікації пенсіонерів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а також переглянув механізми встановлення доплат для мешканців гірських районів і зон радіоактивного забруднення.
Про це повідомляє Рахункова палата.

Ідентифікація пенсіонерів на ТОТ та за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення понад 800 тисяч пенсіонерів отримували виплати на тимчасово окупованих територіях і в зонах бойових дій без фізичної ідентифікації. У 2024 році було витрачено орієнтовно 7,7% всіх річних видатків на виплату таких пенсій.
Уряд затвердив нові правила:
  • щорічна обов’язкова ідентифікація пенсіонерів;
  • визначені підстави для припинення виплат, якщо особа не пройшла ідентифікацію;
  • банки зобов’язані інформувати Пенсійний фонд про проходження ідентифікації;
  • залишки на рахунках, де не було операцій понад рік, мають повертатися до ПФУ.
Пенсійний фонд уже розробив технічні вимоги для відеоідентифікації із застосуванням штучного інтелекту та запустив онлайн-сервіс «Моя ідентифікація».

Доплати пенсіонерам у гірських районах і Чорнобильській зоні

Аудит виявив ризики неправомірного нарахування доплат особам, які зареєстровані в гірських районах або зонах радіоактивного забруднення.
Уряд затвердив:
  • перелік умов для отримання доплат мешканцям гірських населених пунктів;
  • механізм контролю за призначенням і виплатою таких доплат;
  • підстави для припинення виплат.

Читайте також: Як відновити пенсію, якщо не отримували її тривалий час

Для пенсіонерів, які проживають у зоні, забрудненій внаслідок аварії на ЧАЕС, також встановлено перелік умов для підвищення пенсій.
Мінсоцполітики вже почало перевірки фактичного місця проживання таких пенсіонерів. Однак у деяких громадах виявлено відсутність документального підтвердження, тож до вересня там працюватимуть тимчасові комісії, які збиратимуть необхідні відомості.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомляла, що українці масово нібито селяться в Чорнобильській зоні (зоні ЧАЕС) — після чого через суд «вибивають» собі збільшення пенсій. Так, з початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні з’явилося понад 135 тис. «нових поселенців», що коштує бюджету 15 млрд грн на рік.
Раніше уряд ухвалив постанову, за якою залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, які набули цей статус до початку повномасштабної війни, зберігатимуться не на їхніх рахунках в «Ощадбанку», а у Пенсійному фонді.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems