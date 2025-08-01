Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном — Finance.ua

Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Уряд посилив ідентифікацію пенсіонерів на ТОТ і за кордоном

Кабінет Міністрів удосконалив порядок ідентифікації пенсіонерів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а також переглянув механізми встановлення доплат для мешканців гірських районів і зон радіоактивного забруднення.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Ідентифікація пенсіонерів на ТОТ та за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення понад 800 тисяч пенсіонерів отримували виплати на тимчасово окупованих територіях і в зонах бойових дій без фізичної ідентифікації. У 2024 році було витрачено орієнтовно 7,7% всіх річних видатків на виплату таких пенсій.

Уряд затвердив нові правила:

щорічна обов’язкова ідентифікація пенсіонерів;

визначені підстави для припинення виплат, якщо особа не пройшла ідентифікацію;

банки зобов’язані інформувати Пенсійний фонд про проходження ідентифікації;

залишки на рахунках, де не було операцій понад рік, мають повертатися до ПФУ.

Пенсійний фонд уже розробив технічні вимоги для відеоідентифікації із застосуванням штучного інтелекту та запустив онлайн-сервіс «Моя ідентифікація».

Доплати пенсіонерам у гірських районах і Чорнобильській зоні

Аудит виявив ризики неправомірного нарахування доплат особам, які зареєстровані в гірських районах або зонах радіоактивного забруднення.

Уряд затвердив:

перелік умов для отримання доплат мешканцям гірських населених пунктів;

механізм контролю за призначенням і виплатою таких доплат;

підстави для припинення виплат.

Для пенсіонерів, які проживають у зоні, забрудненій внаслідок аварії на ЧАЕС, також встановлено перелік умов для підвищення пенсій.

Мінсоцполітики вже почало перевірки фактичного місця проживання таких пенсіонерів. Однак у деяких громадах виявлено відсутність документального підтвердження, тож до вересня там працюватимуть тимчасові комісії, які збиратимуть необхідні відомості.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомляла , що українці масово нібито селяться в Чорнобильській зоні (зоні ЧАЕС) — після чого через суд «вибивають» собі збільшення пенсій. Так, з початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні з’явилося понад 135 тис. «нових поселенців», що коштує бюджету 15 млрд грн на рік.

Раніше уряд ухвалив постанову, за якою залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, які набули цей статус до початку повномасштабної війни, зберігатимуться не на їхніх рахунках в «Ощадбанку», а у Пенсійному фонді.

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