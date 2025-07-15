У деяких пенсіонерів вилучать кошти з рахунків в «Ощадбанку»: кого це стосується — Finance.ua

У деяких пенсіонерів вилучать кошти з рахунків в «Ощадбанку»: кого це стосується Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

У деяких пенсіонерів вилучать кошти з рахунків в «Ощадбанку»: кого це стосується

Уряд ухвалив постанову, за якою залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, які набули цей статус до початку повномасштабної війни, зберігатимуться не на їхніх рахунках в «Ощадбанку», а у Пенсійному фонді.

Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

Норма стосується тих пенсіонерів, які одночасно відповідають таким умовам:

є ВПО з ТОТ Донбасу до 24.02.2022;

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися пенсійною карткою чи рахунком понад один рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад шість місяців.

Що буде з грошима? Кошти у повному обсязі повернуть на рахунок у разі звернення особи до ПФУ із заявою. У випадку смерті власника коштів, його пенсію зможуть отримати родичі або спадкоємці.

Для отримання пенсії ВПО необхідно особисто подати заяву до Пенсійного фонду, через вебпортал ПФУ або в «Ощадбанку» під час проходження ідентифікації.

Що про це відомо

Раніше у Мінсоцполітики заявляли , що пенсії людей, які не виїхали з ТОТ Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

Згідно з планами, АТ «Ощадбанк» перерахує невикористані пенсійні кошти ВПО до Пенсійного фонду України. Це стосуватиметься коштів на рахунках, де рух не здійснювався понад рік, або якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію, і у Пенсійного фонду відсутня інформація, чи жива ця людина.

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У відомстві підрахували, що станом на 1 жовтня 2023 року в «Ощадбанку» накопичено понад 10 мільярдів гривень. Це пенсії, які були нараховані українським пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (тих територій, що були окуповані ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році). З цими пенсіонерами не було жодного зв’язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком.

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