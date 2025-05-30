Вихід на пенсію без документів: як підтвердити стаж з ТОТ — Finance.ua

Вихід на пенсію без документів: як підтвердити стаж з ТОТ Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Вихід на пенсію без документів: як підтвердити стаж з ТОТ

Внаслідовк війни деякі українці втратили всі документи, що підтверджували стаж роботи на підприємствах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Юристи розповіли, чи можна підтвердити цей стаж, щоб оформити пенсію.

стаж роботи можна підтвердити показаннями свідків. Як зазначають фахівці Юридичного порадника ВПО , разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію,

Для цього необхідно:

залучити не менше двох свідків, які працювали з вами на одному підприємстві або в одній системі;

щоб свідки мали у наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той же період, про який вони свідчать щодо вас.

Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду?

Ні, чинне законодавство передбачає позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показаннями свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ).

Якщо свідок проживає в іншій області, ПФУ самостійно направляє запит до відповідного територіального органу ПФУ за місцем його проживання.

Читайте також У Польщі змінюються правила для працюючих пенсіонерів з 1 червня

Тому якщо у вас зберігся зв’язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки та можуть підтвердити свій стаж — краще звернутися до них по допомогу. Їх участь може стати вирішальною у відновленні права на пенсію.

У випадку, якщо контакти не збереглися, існує кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи:

Зв’язок через соціальні мережі: Facebook (через пошук за назвою підприємства або міста), Viber/Telegram-групах ВПО. У різних соціальних мережах / групах у месенджерах можна опублікувати допис, вказавши роки роботи та назву підприємства — це допоможе іншим вас впізнати.

Пошук відомостей про контактну інформацію підприємства або уповноважених осіб в мережі Інтернет або інформаційних сервісах державних даних (наприклад opendatabot.ua, youcontrol.com.ua) — таким чином, є шанс знайти працюючий номер телефону керівника/бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, що можуть допомогти відшукати колег.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.