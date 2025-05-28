У Польщі змінюються правила для працюючих пенсіонерів з 1 червня — Finance.ua

У Польщі змінюються правила для працюючих пенсіонерів з 1 червня Сьогодні 08:38 — Світ

У Польщі змінюються правила для працюючих пенсіонерів з 1 червня

З 1 червня 2025 року в Польщі набувають чинності нові правила для пенсіонерів і осіб, які вийшли на пенсію, але продовжують працювати. Як повідомляє ZUS (Управління соціального страхування), ліміти додаткового заробітку, після яких можуть зменшуватися пенсійні виплати, зростають.

Про це повідомляє видання InPoland

Нові ліміти доходу:

6 273,60 злотих брутто — дохід, який не вплине на розмір пенсії (70% від середньої зарплати).

11 651,00 злотих брутто — верхня межа (130% від середньої зарплати), перевищення якої може призвести до повної зупинки виплат.

Що буде, якщо перевищити межі

Якщо заробіток перевищує 70%, але не більше 130%, пенсія зменшиться на суму перевищення.

Якщо дохід вищий за 130%, ZUS може призупинити виплату пенсії на цей період.

Розміри можливих зменшень пенсій з березня 2025 до лютого 2026 року:

939,61 злотих — для осіб із повною непрацездатністю.

704,75 злотих — для частково непрацездатних.

798,72 злотих — у випадку втрати годувальника (для одного отримувача).

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Обмеження не стосуються осіб, які досягли загального пенсійного віку (60 років для жінок, 65 — для чоловіків), крім тих, чия пенсія була підвищена до мінімального рівня. У цьому випадку, якщо дохід перевищує розмір доплати до мінімальної пенсії, ZUS виплачуватиме лише базову суму без доплати.

До пільгових категорій відносяться особи з інвалідністю внаслідок війни або військової служби можуть працювати без жодних обмежень на додатковий дохід.

Ліміти доходу оновлюються кожні три місяці. Тож пенсіонерам, які хочуть поєднувати пенсію з роботою, варто регулярно перевіряти актуальні пороги, щоб уникнути неприємних сюрпризів у виплатах.

Нагадаємо, за даними GUS у Польщі, у квітні 2025 року середня брутто-зарплата в корпоративному секторі досягла 9045,11 злотих, що означає зростання на 9,3% порівняно з квітнем минулого року. Цей результат значно перевищує прогнози економістів, які очікували зростання на 8%.

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