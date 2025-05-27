У Польщі зарплати зросли, а кількість робочих місць зменшилася — Finance.ua

У Польщі зарплати зросли, а кількість робочих місць зменшилася Вчора 08:38 — Особисті фінанси

У Польщі зарплати зросли, а кількість робочих місць зменшилася

Середня зарплата у квітні 2025 у секторі підприємств зросла на 9,3% у річному вимірі.

За даними GUS, у квітні 2025 року середня брутто-зарплата в корпоративному секторі досягла 9045,11 злотих, що означає зростання на 9,3% порівняно з квітнем минулого року. Цей результат значно перевищує прогнози економістів, які очікували зростання на 8%.

Про це пише видання InPoland

У березні зростання зарплати склало 7,7%, що стало найнижчим результатом за чотири роки. Квітневе прискорення стало несподіванкою навіть для експертів, які прогнозували зростання не більше 8,6%, та з урахуванням ефекту низької бази порівняння 2024 року. Найбільш оптимістичний прогноз становив 8,6%, зростання — проте реальність перевершила очікування.

Економісти Pekao відзначають, що рік тому темпи зростання зарплат уповільнилися після різкого підвищення мінімальної зарплати.

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Реальна зарплата зросла на 4,8% у річному вимірі. Це перше таке підвищення з листопада минулого року.

Однак дані щодо зайнятості населення протилежні. У квітні кількість штатних робочих місць скоротилася на 0,8% у річному обчисленні.

Де найбільше скорочували? Найбільше скорочення зафіксовано у торгівлі, переробній промисловості та транспорті. Загалом було скорочено майже 53 тисячі робочих місць. Слабший інвестиційний попит і низький попит з боку зовнішніх ринків впливають на зайнятість більше, ніж демографічні зміни чи безробіття.

Довідка Finance.ua:

у Польщі набувають чинності зміни до Трудового кодексу, які можуть докорінно змінити ринок праці. Сейм ухвалив поправку, яка зобов’язує роботодавців публікувати точні діапазони зарплат у вакансіях і відкривати інформацію про винагороду працівників за ознакою статі. Порушникам загрожують штрафи до 30 тисяч злотих;

за офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2025 року середня зарплата становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн);

Міністерство праці Польщі не відмовляється від свого плану зрівняти мінімальну заробітну плату з базовою, але під тиском коментарів інших міністерств було вирішено поступово виключити надбавки та премії з цієї зарплати.

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