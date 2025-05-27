У Польщі зарплати зросли, а кількість робочих місць зменшилася — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі зарплати зросли, а кількість робочих місць зменшилася

Особисті фінанси
227
У Польщі зарплати зросли, а кількість робочих місць зменшилася
У Польщі зарплати зросли, а кількість робочих місць зменшилася
Середня зарплата у квітні 2025 у секторі підприємств зросла на 9,3% у річному вимірі.
За даними GUS, у квітні 2025 року середня брутто-зарплата в корпоративному секторі досягла 9045,11 злотих, що означає зростання на 9,3% порівняно з квітнем минулого року. Цей результат значно перевищує прогнози економістів, які очікували зростання на 8%.
Про це пише видання InPoland.
У березні зростання зарплати склало 7,7%, що стало найнижчим результатом за чотири роки. Квітневе прискорення стало несподіванкою навіть для експертів, які прогнозували зростання не більше 8,6%, та з урахуванням ефекту низької бази порівняння 2024 року. Найбільш оптимістичний прогноз становив 8,6%, зростання — проте реальність перевершила очікування.
Економісти Pekao відзначають, що рік тому темпи зростання зарплат уповільнилися після різкого підвищення мінімальної зарплати.
Читайте також
Реальна зарплата зросла на 4,8% у річному вимірі. Це перше таке підвищення з листопада минулого року.
Однак дані щодо зайнятості населення протилежні. У квітні кількість штатних робочих місць скоротилася на 0,8% у річному обчисленні.
Де найбільше скорочували? Найбільше скорочення зафіксовано у торгівлі, переробній промисловості та транспорті. Загалом було скорочено майже 53 тисячі робочих місць. Слабший інвестиційний попит і низький попит з боку зовнішніх ринків впливають на зайнятість більше, ніж демографічні зміни чи безробіття.

Довідка Finance.ua:

  • у Польщі набувають чинності зміни до Трудового кодексу, які можуть докорінно змінити ринок праці. Сейм ухвалив поправку, яка зобов’язує роботодавців публікувати точні діапазони зарплат у вакансіях і відкривати інформацію про винагороду працівників за ознакою статі. Порушникам загрожують штрафи до 30 тисяч злотих;
  • за офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2025 року середня зарплата становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн);
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems