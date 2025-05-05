У Польщі планують змінити підхід до обчислення мінімальної заробітної плати — Finance.ua

У Польщі планують змінити підхід до обчислення мінімальної заробітної плати Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

У Польщі планують змінити підхід до обчислення мінімальної заробітної плати

Міністерство праці не відмовляється від свого плану зрівняти мінімальну заробітну плату з базовою, але під тиском коментарів інших міністерств було вирішено поступово виключити надбавки та премії з цієї зарплати.

«Ми вирішили, що зміни будуть впроваджуватися поетапно», — сказала міністр праці Агнешка Дземянович-Бонк в інтерв’ю PAP. Мінімальну заробітну плату в Польщі отримують близько 3 мільйонів осіб.

Урядовий законопроєкт про мінімальну заробітну плату, який має адаптувати польські норми до директиви ЄС про адекватну мінімальну заробітну плату, був направлений на громадське обговорення у серпні минулого року.

Пропозиція передбачала, що з 2026 року мінімальна заробітна плата стане еквівалентною базовій заробітній платі. Однак зміни, внесені у квітневій версії законопроєкту, передбачають поступове виключення таких складових, як функціональні надбавки, премії та інші виплати, які наразі включаються до мінімальної заробітної плати.

Згідно із запропонованими змінами, функціональна надбавка (додаткова виплата, що надається особам, зайнятим на певних посадах, пов’язана з виконуваною ними функцією. — Ред.) буде виключена вже з 1 січня 2026 року, інші надбавки — через рік, а премії — лише у 2028 році.

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Експерти також оцінюють перспективи змін. Аліція Котловська з Університету SWPS зазначила, що вирівнювання мінімальної заробітної плати з базовою зарплатою може зменшити нерівність на ринку праці, особливо серед найнижче оплачуваних працівників. Однак вона додала, що занадто швидке впровадження таких реформ може становити ризик для сектора низькооплачуваних професій, таких як торгівля чи гастрономія.

«Саме там надбавки та премії становлять значну частину зарплати», — зазначила Котловська, водночас підтримуючи поетапний підхід як раціональне рішення.

В проєкті також зберегли попередні положення, пов’язані з щорічним підвищенням мінімальної заробітної плати. Нова версія проєкту передбачає збереження механізму індексації мінімальної заробітної плати — відповідно до прогнозованого зростання цін на споживчі товари та послуги. Водночас референтне значення було встановлено на рівні 55 відсотків від прогнозованої середньої зарплати.

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У положеннях також зазначено, що якщо прогнозований рівень інфляції на споживчі товари та послуги перевищує 5-відсотковий поріг, мінімальна заробітна плата оновлюватиметься двічі на рік — у січні та липні. Для рівнів інфляції, нижчих за цю межу, планується одне підвищення на початку року.

Довідка Finance.ua:

з 1 січня мінімальна зарплата у Польщі становить 4 626 zł брутто, а з 1 липня зросте до 4 825 zł брутто. Після вирахування податків у розмірі 20% працівники отримуватимуть 3 701 zł нетто (41 054 грн) із січня та 3 860 zł нетто (42 800 грн) із липня;

якщо подивитися на пропоновані зарплати, то значна частина українців заробляє трохи вище від мінімальної заробітної плати — 41% отримують 30,5−34,9 злотих ($7,91 — $9,05) брутто за годину роботи.

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