Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в 6 разів — Finance.ua
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Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в 6 разів

Особисті фінанси
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Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в 6 разів
Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в 6 разів
У Польщі з 1 січня відбулося підвищення мінімальної заробітної плати. Про це повідомляє Польське Радіо.
Як повідомляє Polskie Radio, з 1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць.
Зазначається, що з січня мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих. Також зросла мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотих до 30,5 злотих.
Повідомляється, що мінімальна заробітна плата в Польщі зростає щопівроку. На початок 2023 року вона становила 3490 злотих і за ці два роки зросла на 1176 злотих, тобто на третину.
При цьому мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень, тобто близько 190 доларів. Після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник на мінімалці в Україні отримає «на руки» 6 160 грн. Тож мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро.

Довідка Finance.ua:

  • Від березня мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1 780,96 злотих брутто на місяць (1 620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1 884,61 злотих брутто (1 715 злотих нетто).
  • У перерахунку за поточним курсом у гривні польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію, еквівалентну 17 551 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3 370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2 725 грн — з недостатнім стажем.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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