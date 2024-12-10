Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах — Finance.ua

Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах Вчора 19:47 — Особисті фінанси

Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах

Головний інспектор праці у Польщі Марцін Станецький зазначив, що країні потрібно змінити закон про мінімальну заробітну плату.

Він роками бореться за те, щоб мінімальна зарплата була базовою.

Інспектор пояснив, що мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4300 злотих брутто, що зовсім не означає, що працівник може отримувати таку суму як основну заробітну плату. Роботодавець вводить у поле «базова зарплата» будь-яку суму, наприклад, один, два або десять злотих. Деякі роботодавці додають премії, щоб працівник отримав мінімальну зарплату.

Європейський Союз вимагає змінити закон про мінімальну заробітну плату та зробити мінімалку основною і не включати в неї премії та бонуси.

Також інспектор анонсував посилення покарань для роботодавців за злочини проти працівників. Він пояснив, що на сьогодні санкції інспекції праці не є стримуючим фактором, оскільки багато роботодавців вважають за краще заплатити штраф у розмірі 1000 злотих, ніж щось змінювати у своїй організації.

Станецький підкреслив, що буде запроваджено штрафні санкції, які керівник чи голова відділу кадрів платитимуть зі своєї кишені. Ці зміни мають стати символічним сигналом для бізнесу: держава збільшить штрафи щоб уникнути порушення закону проти працівників.

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