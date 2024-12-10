Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах — Finance.ua
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Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах

Особисті фінанси
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Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах
Головний інспектор праці у Польщі Марцін Станецький зазначив, що країні потрібно змінити закон про мінімальну заробітну плату.
Він роками бореться за те, щоб мінімальна зарплата була базовою.
Інспектор пояснив, що мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4300 злотих брутто, що зовсім не означає, що працівник може отримувати таку суму як основну заробітну плату. Роботодавець вводить у поле «базова зарплата» будь-яку суму, наприклад, один, два або десять злотих. Деякі роботодавці додають премії, щоб працівник отримав мінімальну зарплату.
Європейський Союз вимагає змінити закон про мінімальну заробітну плату та зробити мінімалку основною і не включати в неї премії та бонуси.
Також інспектор анонсував посилення покарань для роботодавців за злочини проти працівників. Він пояснив, що на сьогодні санкції інспекції праці не є стримуючим фактором, оскільки багато роботодавців вважають за краще заплатити штраф у розмірі 1000 злотих, ніж щось змінювати у своїй організації.
Станецький підкреслив, що буде запроваджено штрафні санкції, які керівник чи голова відділу кадрів платитимуть зі своєї кишені. Ці зміни мають стати символічним сигналом для бізнесу: держава збільшить штрафи щоб уникнути порушення закону проти працівників.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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