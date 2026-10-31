Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі

Комфортне життя — це дуже суб’єктивне поняття. Рівні цін значно різняться як між країнами, так і всередині них. Розміри домогосподарств також відрізняються.

Але певні показники доходу дозволяють нам отримати уявлення про те, скільки людям може знадобитися для комфортного життя.

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин і поліс у вас на email

Euronews Business розрахувала чистий щомісячний дохід, необхідний для досягнення 150% від медіанного показника по країні, що є порогом для вищого середнього класу.

Скільки треба 1 особі на місяць

У 2025 році медіанний еквівалентний доход в ЄС становив 22 939 євро на рік, або 1 912 євро на місяць.

Самотній дорослій особі, яка проживає самостійно, потрібно 2 867 євро на місяць, щоб досягти 150% від цього медіанного показника.

Коливання показника

У 34 європейських країнах цей показник коливається від 603 євро на місяць у Північній Македонії до 6491 євро у Швейцарії.

У межах ЄС він коливається від 1023 євро в Румунії до 6256 євро в Люксембурзі.

Цей показник також перевищує 4000 євро на місяць у Норвегії (5240 євро), Австрії (4568 євро), Данії (4524 євро), Ірландії (4392 євро) та Нідерландах (4308 євро).

Де найвища середня зарплата

Серед чотирьох найбільших економік ЄС Німеччина має найвищу середню зарплату — 3611 євро.

Франція йде далі з 3307 євро, що приблизно на 15% вище середнього показника по ЄС.

Італія трохи нижча — 2758 євро. Іспанія має найнижчий середній показник з чотирьох — 2546 євро.

Читайте також В яких країнах ЄС рекордно низька народжуваність

Щомісячний чистий дохід домогосподарства, необхідний для досягнення 150% від медіани по країні (2025)

Самотній дорослій людині в Німеччині потрібно на 1065 євро більше на місяць, ніж в Іспанії.

Поріг нижчий за 1000 євро на місяць

В Албанії (723 євро),

Туреччині (755 євро),

Чорногорії (825 євро)

Сербії (975 євро).

Разом з Північною Македонією ці п’ять країн є кандидатами на вступ до ЄС.

Від 1000 до 1900 євро на місяць в 11 країнах ЄС

Португалія (1808 євро),

Польщу (1799 євро),

Греція (1463 євро),

Болгарія (1108 євро)

Угорщина (1099 євро).

Дохід для пари

У ЄС для досягнення порогу подружжя має мати чистий дохід у розмірі 4301 євро на місяць.

Якщо є діти

Ця сума зростає до 6021 євро у випадку подружжя з двома дітьми віком до 14 років.

Читайте також Що перевіряють у 2026 році на кордоні ЄС

Паритет купівельної спроможності

Цифри в євро не відображають різницю в цінах між країнами. Паритети купівельної спроможності (ПКС) — штучна валюта, яка усуває ці відмінності, — пропонують кращу основу для порівняння.

Розрив зменшується, але залишається значним. Що стосується PPS, то поріг для самотньої дорослої людини в ЄС становить 2830 PPS на місяць. Він коливається від 1031 PPS в Албанії до 4709 PPS у Люксембурзі, що становить приблизно 4,6 раза порівняно з 10,8 раза в євро.

У межах ЄС Угорщина має найнижчий поріг — 1495 PPS. Це робить поріг Люксембургу трохи більш ніж утричі вищим порівняно з шістьма разами вищим, якщо вимірювати його в євро.

Що означає жити комфортно

Екперти кажуть, що «комфортне життя» має означати більше, ніж просто можливість оплачувати рахунки: «Домогосподарство повинно мати можливість дозволити собі належне житло, харчування, енергію та транспорт, брати участь у соціальному житті, насолоджуватися відпочинком та заощаджувати. І, перш за все, воно повинно мати можливість покрити непередбачені витрати або тимчасову втрату доходу, не потрапляючи одразу у фінансові труднощі».

Читайте також Де в ЄС найдешевший продуктовий кошик (інфографіка)

Д-р Маркус М. Грабка з Німецького інституту економічних досліджень (DIW Berlin) також припустив, що дохід вище 150% медіани сам по собі не гарантує фінансової безпеки.