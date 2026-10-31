Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі

Цифри в євро не відображають різницю в цінах між країнами. Паритети купівельної спроможності (ПКС) — штучна валюта, яка усуває ці відмінності, — пропонують кращу основу для порівняння.
Розрив зменшується, але залишається значним. Що стосується PPS, то поріг для самотньої дорослої людини в ЄС становить 2830 PPS на місяць. Він коливається від 1031 PPS в Албанії до 4709 PPS у Люксембурзі, що становить приблизно 4,6 раза порівняно з 10,8 раза в євро.
У межах ЄС Угорщина має найнижчий поріг — 1495 PPS. Це робить поріг Люксембургу трохи більш ніж утричі вищим порівняно з шістьма разами вищим, якщо вимірювати його в євро.
Що означає жити комфортно
Екперти кажуть, що «комфортне життя» має означати більше, ніж просто можливість оплачувати рахунки: «Домогосподарство повинно мати можливість дозволити собі належне житло, харчування, енергію та транспорт, брати участь у соціальному житті, насолоджуватися відпочинком та заощаджувати. І, перш за все, воно повинно мати можливість покрити непередбачені витрати або тимчасову втрату доходу, не потрапляючи одразу у фінансові труднощі».