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Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі

Особисті фінанси
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Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі
Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі
Комфортне життя — це дуже суб’єктивне поняття. Рівні цін значно різняться як між країнами, так і всередині них. Розміри домогосподарств також відрізняються.
Але певні показники доходу дозволяють нам отримати уявлення про те, скільки людям може знадобитися для комфортного життя.
Euronews Business розрахувала чистий щомісячний дохід, необхідний для досягнення 150% від медіанного показника по країні, що є порогом для вищого середнього класу.

Скільки треба 1 особі на місяць

У 2025 році медіанний еквівалентний доход в ЄС становив 22 939 євро на рік, або 1 912 євро на місяць.
Самотній дорослій особі, яка проживає самостійно, потрібно 2 867 євро на місяць, щоб досягти 150% від цього медіанного показника.

Коливання показника

У 34 європейських країнах цей показник коливається від 603 євро на місяць у Північній Македонії до 6491 євро у Швейцарії.
У межах ЄС він коливається від 1023 євро в Румунії до 6256 євро в Люксембурзі.
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Цей показник також перевищує 4000 євро на місяць у Норвегії (5240 євро), Австрії (4568 євро), Данії (4524 євро), Ірландії (4392 євро) та Нідерландах (4308 євро).

Де найвища середня зарплата

Серед чотирьох найбільших економік ЄС Німеччина має найвищу середню зарплату — 3611 євро.
Франція йде далі з 3307 євро, що приблизно на 15% вище середнього показника по ЄС.
Італія трохи нижча — 2758 євро. Іспанія має найнижчий середній показник з чотирьох — 2546 євро.
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Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі
Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі
Самотній дорослій людині в Німеччині потрібно на 1065 євро більше на місяць, ніж в Іспанії.

Поріг нижчий за 1000 євро на місяць

  • В Албанії (723 євро),
  • Туреччині (755 євро),
  • Чорногорії (825 євро)
  • Сербії (975 євро).
Разом з Північною Македонією ці п’ять країн є кандидатами на вступ до ЄС.

Від 1000 до 1900 євро на місяць в 11 країнах ЄС

  • Португалія (1808 євро),
  • Польщу (1799 євро),
  • Греція (1463 євро),
  • Болгарія (1108 євро)
  • Угорщина (1099 євро).
Дохід для пари
У ЄС для досягнення порогу подружжя має мати чистий дохід у розмірі 4301 євро на місяць.
Якщо є діти
Ця сума зростає до 6021 євро у випадку подружжя з двома дітьми віком до 14 років.
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Паритет купівельної спроможності

Цифри в євро не відображають різницю в цінах між країнами. Паритети купівельної спроможності (ПКС) — штучна валюта, яка усуває ці відмінності, — пропонують кращу основу для порівняння.
Розрив зменшується, але залишається значним. Що стосується PPS, то поріг для самотньої дорослої людини в ЄС становить 2830 PPS на місяць. Він коливається від 1031 PPS в Албанії до 4709 PPS у Люксембурзі, що становить приблизно 4,6 раза порівняно з 10,8 раза в євро.
Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі
Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі
У межах ЄС Угорщина має найнижчий поріг — 1495 PPS. Це робить поріг Люксембургу трохи більш ніж утричі вищим порівняно з шістьма разами вищим, якщо вимірювати його в євро.

Що означає жити комфортно

Екперти кажуть, що «комфортне життя» має означати більше, ніж просто можливість оплачувати рахунки: «Домогосподарство повинно мати можливість дозволити собі належне житло, харчування, енергію та транспорт, брати участь у соціальному житті, насолоджуватися відпочинком та заощаджувати. І, перш за все, воно повинно мати можливість покрити непередбачені витрати або тимчасову втрату доходу, не потрапляючи одразу у фінансові труднощі».
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Д-р Маркус М. Грабка з Німецького інституту економічних досліджень (DIW Berlin) також припустив, що дохід вище 150% медіани сам по собі не гарантує фінансової безпеки.
«Дохід понад 150% медіани забезпечує фінансову безпеку лише в поєднанні з певним рівнем приватного багатства», — сказав він Euronews Business.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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