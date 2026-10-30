Що робити коли пенсія зменшилась (поради)

За 9 місяців 2026 року Мінфін спрямував 329,5 млрд грн на виплату пенсій, але у жовтні деякі пенсіонери могли помітити, що розмір їхньої пенсії виявився меншим, ніж раніше

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Причини

Причини такого зменшення можуть бути різними:

завершення виплати окремих надбавок,

перерахунок пенсії,

уточнення даних про страховий стаж,

технічні помилки під час нарахувань.

Експерти кажуть, що в разі зменшення виплати насамперед слід з’ясувати причину.

Для цього треба звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися електронними сервісами для перевірки інформації щодо нарахувань.

Якщо після перевірки виявиться, що зменшення сталося через помилку або некоректний перерахунок, громадянин має право вимагати перегляду пенсійної справи.

У разі підтвердження помилки Пенсійний фонд повинен здійснити донарахування та повернути недоотримані кошти.

Думка експертів

Фахівці радять перевіряти, чи враховано весь страховий стаж, наявні доплати, пільги та інші складові пенсійного забезпечення.

Саме неточності в документах або відсутність частини відомостей нерідко стають причиною заниження виплат.

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Юристи підкреслюють, що пенсіонери мають право оскаржити рішення про зменшення пенсії. Якщо питання не вдається врегулювати через Пенсійний фонд, громадяни можуть звернутися до суду для захисту своїх прав.

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Нагадаємо, українці, які за віком пішли на пенсію, мають право на певні доплати від держави, якщо виконано вимоги щодо стажу.

Над нормативним стажем вважається той, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року. Для українців, які вийшли на заслужений відпочинок до цієї дати, терміни будуть меншими — понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Також у Пенсійному фонді пояснили , чи можна подати заяву на призначення пенсії заздалегідь. Українцям не обов’язково чекати дня досягнення пенсійного віку, щоб подати документи на призначення пенсії. Звернутися із заявою можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку.