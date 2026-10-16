0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінфіні розповіли, скільки витратили на пенсії та субсидії з початку року (інфографіка)

Казна та Політика
34
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Мінфін спрямував 329,5 млрд грн на виплату пенсій, субсидій та інших соціальних потреб.
Мінфін спрямував 329,5 млрд грн на виплату пенсій, субсидій та інших соціальних потреб.
У січні-вересні 2026 року Міністерство фінансів України спрямувало 329,5 млрд грн на виплату пенсій, субсидій та інших соціальних потреб.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Соціальні зобов’язання залишаються пріоритетом. Пенсії, допомоги, субсидії та підтримка найвразливіших категорій громадян фінансуються на 100% та вчасно», — зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Найбільшу частину фінансування становили видатки на пенсійні виплати
Найбільшу частину фінансування становили видатки на пенсійні виплати, mof.gov.ua

На що спрямували кошти

Найбільшу частину фінансування за 9 місяців становили видатки на пенсійні виплати. Загалом кошти розподілили за такими напрямами:
  • 196,9 млрд грн — фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 68,6 млрд грн — соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 26,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 30,4 млрд грн — соціальний захист дітей та сім’ї;
  • 6,7 млрд грн — соціальний захист осіб з інвалідністю.
У 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.
Нагадаємо, що редакція порталу Finance.ua створила серію публікацій «Фінансова опора: знання та практичні рішення для соціально вразливих груп». Мета серії — допомогти українцям краще розуміти власні фінансові можливості та ухвалювати більш обґрунтовані рішення щодо витрат, заощаджень і використання державної підтримки. У кожній публікації ви обов’язково знайдете практичні рекомендації, чеклісти та список посилань на офіційні організації.
Також ми розповідали, що в 2027 році в Україні можуть переглянути соціальні стандарти. Мінімальну зарплату планують встановити на рівні 12 000 грн, мінімальну пенсію за віком — 6500 грн, а прожитковий мінімум — 7200 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
МінфінСоцвиплатиБюджет
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems