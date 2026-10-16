У Мінфіні розповіли, скільки витратили на пенсії та субсидії з початку року (інфографіка)

Мінфін спрямував 329,5 млрд грн на виплату пенсій, субсидій та інших соціальних потреб.

У січні-вересні 2026 року Міністерство фінансів України спрямувало 329,5 млрд грн на виплату пенсій, субсидій та інших соціальних потреб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Соціальні зобов’язання залишаються пріоритетом. Пенсії, допомоги, субсидії та підтримка найвразливіших категорій громадян фінансуються на 100% та вчасно», — зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Найбільшу частину фінансування становили видатки на пенсійні виплати, mof.gov.ua

На що спрямували кошти

Найбільшу частину фінансування за 9 місяців становили видатки на пенсійні виплати. Загалом кошти розподілили за такими напрямами:

196,9 млрд грн — фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

68,6 млрд грн — соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

26,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;

30,4 млрд грн — соціальний захист дітей та сім’ї;

6,7 млрд грн — соціальний захист осіб з інвалідністю.

У 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.

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